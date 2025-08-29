Muere uno de los pilotos que participó en el Festival Aéreo de Motril en un accidente en Polonia El polaco Maciej Krakowian ha fallecido en un siniestro con su F-16 Tiger Demo, en los entrenamientos previos a The Air Show Radom 2025

Uno de los pilotos que participó en el Festival Aéreo Internacional de Motril el pasado mes de junio ha fallecido en un accidente mientras volaba en Polonia. Así ha lo ha indicado el propio festival de la Costa granadina a través de sus redes sociales. El accidente ocurrió a las 19:30 hora local, cuando el piloto, mayor Maciej Krakowian, ejecutó una maniobra acrobática. La aeronave impactó en la pista, lo que causó una explosión y daños en la infraestructura aeroportuaria. No se reportaron heridos en tierra.

«Nuestro amigo y piloto polaco Slab ha fallecido en un accidente con su F-16 Tiger Demo en Polonia, en los entrenamientos previos a The Air Show Radom 2025. Tan solo hace unos meses, en nuestro Air Show, pudimos compartir momentos como este con él», ha explicado.

En el mismo mensaje señala que se trata de «una trágica noticia que no tenemos palabras para describir. Acompañamos a su familia, amigos, equipo y compañeros de la aviación en estos momentos tan duros. Vuelta alto amigo Slab, que los cielos sean eternos para ti».

El pasado 29 de junio tuvo lugar el espectáculo aéreo 'Motril Airshow', un evento que cada año reúne a miles de espectadores en la zona de la Punta del Santo. Este año, el Festival Aéreo Internacional celebró su XIX edición con novedades, entre ellas la participación por primera vez de los potentes F-18 del Ejército del Aire y del Espacio Español, que se unirán a más de 20 aeronaves civiles y militares en un despliegue impresionante sobre el cielo de la Costa Tropical.

Con una afluencia estimada de más de 200.000 personas, el Motril Airshow se ha consolidado como el evento más multitudinario de la Costa, generando un importante impacto económico en toda la zona durante el fin de semana, especialmente el domingo, día central del espectáculo.

