Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El delfín, cubierto con una toalla húmeda y con una herida en el hocico. J. E. Gómez

Muere un delfín que quedó varado en la playa de El Pozuelo de Almuñécar

Unos jóvenes pescadores han intentado mantenerlo con vida mientras llegaba ayuda veterinaria

I. G.

Granada

Domingo, 28 de septiembre 2025, 13:44

Un delfín ha muerto esta mañana en la playa de El Pozuelo de Almuñécar, tras quedar varado en la orilla.

Un vecino de la zona ha explicado a esta redacción que una pareja de jóvenes ha encontrado al cetáceo hacia las nueve de la mañana cerca de la orilla, en aguas poco profundas, y ha intentado evitar que quedase varado. Sin embargo el oleaje y la marea, que estaba bajando, han terminado por encallarlo en las piedras de la playa.

Unos jóvenes pescadores han tratado de mantenerlo con vida colocándole una toalla y manteniéndola húmeda. El animal presentaba una herida con sangre en el hocico.

Las personas que en ese momento pasaban por la playa han dado aviso al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y a un centro de recuperación de especies marinas de Málaga, pero el cetáceo ha muerto antes de que llegara.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un trabajador de 59 años en una fábrica de ladrillos del Suspiro del Moro
  2. 2 Horario y recorrido de la procesión de la Virgen de las Angustias
  3. 3 Las probabilidades de lluvia en la procesión de la Virgen de las Angustias
  4. 4

    Nuevo derrumbe en el cerro de Beas de Guadix: «Ha sido como un terremoto»
  5. 5 Las esponjas jabonosas que van de Pinos Puente a los Mercadona de toda España
  6. 6 El pueblo de Granada que mantiene en pie la orujera de principios de siglo pasado
  7. 7

    La empresa Sierra DC anuncia la construcción del mayor centro de datos de España en la Citai
  8. 8 Las campanas retumban en toda Granada
  9. 9 Mercadona compra 190 millones anuales a empresas proveedoras granadinas
  10. 10

    El paso de peatones más deseado de Granada cobra vida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Muere un delfín que quedó varado en la playa de El Pozuelo de Almuñécar

Muere un delfín que quedó varado en la playa de El Pozuelo de Almuñécar