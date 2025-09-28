Muere un delfín que quedó varado en la playa de El Pozuelo de Almuñécar Unos jóvenes pescadores han intentado mantenerlo con vida mientras llegaba ayuda veterinaria

El delfín, cubierto con una toalla húmeda y con una herida en el hocico.

I. G. Granada Domingo, 28 de septiembre 2025, 13:44 | Actualizado 13:50h.

Un delfín ha muerto esta mañana en la playa de El Pozuelo de Almuñécar, tras quedar varado en la orilla.

Un vecino de la zona ha explicado a esta redacción que una pareja de jóvenes ha encontrado al cetáceo hacia las nueve de la mañana cerca de la orilla, en aguas poco profundas, y ha intentado evitar que quedase varado. Sin embargo el oleaje y la marea, que estaba bajando, han terminado por encallarlo en las piedras de la playa.

Unos jóvenes pescadores han tratado de mantenerlo con vida colocándole una toalla y manteniéndola húmeda. El animal presentaba una herida con sangre en el hocico.

Las personas que en ese momento pasaban por la playa han dado aviso al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y a un centro de recuperación de especies marinas de Málaga, pero el cetáceo ha muerto antes de que llegara.