Motril vestirá sus calles durante esta Navidad con más de 11.500 pascueros rojos y blancos

Motril se prepara, un año más, para el comienzo de las fiestas navideñas, con el adorno e iluminación de las calles con unas de las ... flores más características de esta época, la flor de pascua o pascuero. En este contexto, la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, acompañada por la teniente de alcalde de Urbanismo y Promoción Turística, María Ángeles Escámez, y el concejal encargado del área de Parques y Jardines, Daniel Ortega, han visitado el Vivero Municipal de Motril antes del comienzo de la instalación de la producción municipal de pascueros de este año.

El recinto municipal ha realizado una producción propia de más de 11.500 unidades de esta típica flor de la época navideña, con unos 10.000 pascueros rojos y algo más de 1.500 flores blancas. Estos pascueros son la flor por excelencia en Motril durante la época estival y se encargarán, un año más, de adornar y llenar de color las calles de la ciudad. Un punto destacado de esta plantación es que se ha logrado conseguir un gran ahorro para el Ayuntamiento con su producción propia pues, entre el coste del esqueje y la producción, el ahorro supera más del 65% y más de 18.000 euros de ahorro.

En este contexto, Motril se prepara para recibir la Navidad, una época «muy importante para los motrileños y motrileñas, así como para la gente que nos visita», de ahí la importancia de que «nuestra ciudad pueda lucir en sus calles los colores de la Navidad, símbolo de tradición y festividad, para unos de los días más importantes del año». En esta ocasión, el área de Parques y Jardines «ha logrado una producción de casi 12.000 pascueros, un aumento de más de 3.000 unidades con respecto a la producción pasada».

En la visita, la edil ha informado como «ya están prácticamente todos los detalles preparados para comenzar la Navidad 2025 en Motril, con las luces instaladas en casi todas las calles y con los árboles y demás ornamentos decorativos listos para instalarse en los días próximos». En cuanto a los pascueros, como ya es habitual, están a punto para «instalarlos en todas las calles y barrios de Motril y los anejos, símbolo inequívoco de que la Navidad ya ha llegado».

«Desde el Ayuntamiento de Motril estamos haciendo un esfuerzo muy importante, no solo con los pascueros, sino con toda la decoración y la programación de actividades que presentaremos mañana, para que los motrileños y visitantes puedan disfrutar de unos días muy especiales en nuestra ciudad, por lo que pedimos respeto tanto a estas flores como al resto de ornamentos navideños que los ciudadanos podrán disfrutar muy pronto», ha aseverado Luisa García Chamorro.

Desde el Vivero Municipal, la teniente de alcalde María Ángeles Escámez ha reiterado la importancia de estos elementos que son «santo y seña de la Navidad en nuestra ciudad». Para el principal encargado del área de Parques y Jardines, Daniel Ortega, la instalación de estos pascueros supone «engalanar nuestra ciudad», con el esfuerzo y trabajo de «los operarios del Vivero Municipal, quienes llevan desde el mes de julio realizando un gran esfuerzo para que esta preciosa flor llegue a nuestras calles en las mejores condiciones posibles».