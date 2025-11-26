Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Motril se pintará de rojo gracias a miles de pascueros. Ideal

Motril vestirá sus calles durante esta Navidad con más de 11.500 pascueros rojos y blancos

El Ayuntamiento y el área municipal de Parques y Jardines aumentan la producción municipal de esta flor navideña en 3.000 unidades con respecto al pasado año

Ideal

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 14:03

Comenta

Motril se prepara, un año más, para el comienzo de las fiestas navideñas, con el adorno e iluminación de las calles con unas de las ... flores más características de esta época, la flor de pascua o pascuero. En este contexto, la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, acompañada por la teniente de alcalde de Urbanismo y Promoción Turística, María Ángeles Escámez, y el concejal encargado del área de Parques y Jardines, Daniel Ortega, han visitado el Vivero Municipal de Motril antes del comienzo de la instalación de la producción municipal de pascueros de este año.

