Motril renueva la Plaza del Río Guadalquivir de Puntalón con una inversión de más de 175.000 euros La actuación, financiada por el PFEA ha mejorado la accesibilidad, el pavimenteo y la jardinería de este espacio emblemático

Arrebola Miércoles, 24 de septiembre 2025, 13:06

El Ayuntamiento de Motril ha concluido las obras de mejora de los acerados y la jardinería en la Plaza Río Guadalquivir de Puntalón, una actuación largamente demandada por los vecinos y que ha permitido renovar por completo este espacio público, que sirve de acceso a la iglesia de este anejo motrileño que es todo un punto de encuentro para los vecinos.

La intervención, con un presupuesto de 175.071 euros, se ha ejecutado dentro del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) que ha supuesto una inversión global en el municipio de 1,46 millones de euros, a través de diversas actuaciones.

Los trabajos han incluido la sustitución del pavimento deteriorado, la mejora de la accesibilidad, la creación de nuevas zonas empedradas que recuerdan la estética original de la plaza, la reorganización de los jardines y la instalación de una red de riego y nuevo arbolado. Además, se ha preparado el espacio para futuras canalizaciones de alumbrado público, garantizando así la modernización del entorno.

La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha subrayado la importancia de esta actuación: «Siempre hemos pensado que estos fondos son muy importantes para la ciudad porque, por un lado, podemos ayudar a contratar a personas desempleadas y, por otro, supone una gran oportunidad para seguir invirtiendo en la ciudad». La primera edil ha destacado que, en concreto, esta plaza «ha sido adaptada a las demandas vecinales, porque somos un equipo de Gobierno que escucha a sus vecinos y el resultado es una plaza renovada, accesible y moderna».

Por su parte, la concejal de Agricultura, Raquel Escámez, ha destacado el carácter social del programa: «El PFEA no solo transforma espacios como esta plaza, sino que también impulsa el empleo. Han sido más 500 personas las que hemos contratado a través del PFEA para desarrollar todas estas actuaciones».

El Ayuntamiento de Motril continuará desarrollando másactuaciones en distintos barrios y zonas rurales del municipio a través de una nueva convocatoria.