Las autoridades en el ciclo formativo en el puerto de Motril. MJAT

Motril refuerza su papel como destino de cruceros con un ciclo formativo para el sector turístico

los comerciantes, hosteleros y autoridades recibirán formación práctica para mejorar la experiencia del crucerista y consolidar a la comarca como referente en el Mediterráneo

MJ Arrebola

MJ Arrebola

Granada

Lunes, 10 de noviembre 2025, 16:16

Comenta

El puerto de Motril celebra los días 10, 11 y 12 de noviembre el ciclo formativo «Motril como Destino de Cruceros», una iniciativa que busca ... fortalecer las competencias del personal del comercio, la restauración y otros servicios turísticos, así como de los agentes locales implicados en la atención al crucerista.

