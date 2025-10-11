Motril recibe la visita del emblemático crucero Royal Clipper

Ideal Sábado, 11 de octubre 2025, 14:28 Comenta Compartir

El Puerto de Motril ha recibido la visita del emblemático crucero Royal Clipper, uno de los buques más representativos que recalan cada temporada en sus instalaciones. Coincidiendo con la celebración del 20 aniversario de la creación de la Autoridad Portuaria de Motril, diversas autoridades locales han visitado el velero para poner en valor la importancia del turismo de cruceros en la comarca.

Durante la recepción oficial, representantes institucionales y portuarios destacaron el papel del Puerto de Motril como motor económico y punto estratégico en las rutas del Mediterráneo. Asimismo, subrayaron la estrecha relación que el Royal Clipper mantiene con Motril, al que regresa año tras año consolidando su vínculo con el destino y contribuyendo a la proyección internacional de la Costa Tropical. Tal es así, que esta ha sido la escala número 24 y la 62 de la compañía naviera Star Clipper Mónaco

El presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, José García Fuentes, expresó su satisfacción por esta nueva escala del Royal Clipper en un año especialmente significativo: «Celebrar nuestro vigésimo aniversario con la visita de un buque tan emblemático refuerza nuestra apuesta por el turismo sostenible y de calidad y reconoce el esfuerzo conjunto de todos los que contribuyen al crecimiento del puerto y de la ciudad.»

«El Ayuntamiento de Motril está trabajando estrechamente con el puerto para fomentar la llegada de cruceros, no solo colaborando en el presupuesto de las lanzaderas gratuitas sino poniendo en marcha la ruta del azúcar y abriendo la fábrica del Pilar a los cruceristas», ha destacado la alcaldesa, Luisa García Chamorro, quien también ha subrayado el esfuerzo económico que está haciendo la Diputación Provincial, organizando actividades específicas para promocionar el centro comercial de Motril.

Para la teniente de alcalde de Promoción Turística del Ayuntamiento de Motril, Mari Ángeles Escámez, «es muy importante para nosotros este tipo de cruceros porque nos consolida como destino. Queremos que comprueben las bondades y la amabilidad de nuestra ciudad para que quieran volver».

El presidente de la Autoridad Portuaria ha recordado que «el Royal Clipper es el símbolo de un turismo de calidad que hay que cuidar porque, según confirman los datos, en torno al 70% de los cruceristas se quedan en la ciudad de Motril, gracias al trabajo conjunto entre el Ayuntamiento de la ciudad y el puerto», ha recordado García Fuentes.

El Royal Clipper, considerado el velero de cinco mástiles más grande en servicio en el mundo, cuenta con capacidad para más de 200 pasajeros y combina la elegancia clásica de la navegación a vela con los servicios más modernos de un crucero de lujo. Su presencia en Motril refuerza el posicionamiento del puerto como destino preferente dentro de las rutas exclusivas del Mediterráneo.

El Puerto de Motril colocó una placa conmemorativa en el muelle Costa para el crucero Royal Clipper en 2017, en reconocimiento a la fidelidad de la compañía naviera Star Clipper con el puerto. La placa celebra la relación comercial y el compromiso de la naviera con la costa y la provincia de Granada.