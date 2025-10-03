Motril invertirá más de 10 millones de euros de los Fondos Europeos para el Proyecto 'Motril, Identidad y Evolución' La alcaldesa ha destacado que «los Fondos Europeos siguen siendo una herramienta crucial para nuestro crecimiento, y con ellos hemos desarrollado proyectos de gran impacto en los últimos años«

El Ayuntamiento de Motril ha recibido una asignación de 8,9 millones de euros de los Fondos Europeos a través del Plan EDIL, lo que, junto a la inversión municipal, supera los 10 millones de euros en proyectos estratégicos para la ciudad. Este logro sitúa a Motril en una posición privilegiada para seguir desarrollando proyectos clave que impactarán directamente en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y del municipio.

La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha expresado su satisfacción con esta resolución provisional: «Hoy, con orgullo, anunciamos que Motril sigue avanzando con paso firme gracias a los Fondos Europeos. Hemos logrado una inversión de más de 10 millones de euros para desarrollar proyectos clave que transformarán nuestra ciudad. Este resultado es fruto de una gestión comprometida y exitosa de estos fondos, y nos enorgullece ver cómo Motril sigue destacándose en estos procesos. Este es solo el principio, y con estos recursos, continuaremos trabajando por una ciudad más moderna, más accesible y sostenible».

En este sentido, la primera edil ha destacado que «los Fondos Europeos siguen siendo una herramienta crucial para nuestro crecimiento, y con ellos hemos desarrollado proyectos de gran impacto en los últimos años, como la remodelación del Parque de los Pueblos de América, la Casa de la Juventud, el Edificio de Asuntos Sociales y otros proyectos clave que superan los 34 millones de euros desde 2007»

El teniente de alcalde de Proyectos Estratégicos, Nicolás Navarro, ha resaltado la importancia de los proyectos que se llevarán a cabo bajo el Plan 'Motril, Identidad y Evolución': «Los proyectos que vamos a desarrollar están centrados en tres ejes fundamentales: regeneración urbana, modernización de infraestructuras municipales y mejora del entorno urbano. La regeneración de espacios como la Fábrica del Pilar, el barrio de los Álamos, el centro histórico y la zona norte de la ciudad será clave para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Este plan no solo transformará nuestra ciudad, sino que también impulsará un desarrollo sostenible que garantizará una ciudad preparada para los retos del futuro».

Por su parte, la teniente de alcalde de Urbanismo, Mª Ángeles Escámez, explicó cómo los Fondos Europeos se traducen en un impacto directo para Motril:

«Hoy, con esta asignación, hemos recibido 8,9 millones de euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, lo que representa una inversión total de más de 10,5 millones de euros. Hoy, con esta nueva inversión, seguimos avanzando en la transformación de Motril en proyectos muy necesarios para esta ciudad y que abarcan un radio de actuación muy amplio».

Impacto directo de los Fondos Europeos

Los Fondos Europeos siguen siendo una palanca fundamental para el desarrollo de Motril. Desde 2007, cuando la ciudad comenzó a gestionar los fondos URBAN, ha logrado una exitosa gestión de diversas líneas de financiación, como los EDUSI, los IDAE y el Plan de Turismo Sostenible, con una inversión total que supera los 34 millones de euros.