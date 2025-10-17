Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Motril inicia este lunes el Plan de Asfaltado en el Camino del Pelaillo

Los trabajos, que se prolongarán del 20 al 31 de octubre, suponen una inversión superior a los 2,2 millones de euros dentro del Plan Integral de Asfaltado de Motril

Viernes, 17 de octubre 2025, 13:10

El Ayuntamiento de Motril comenzará el próximo lunes 20 de octubre las obras de asfaltado en el Camino del Pelaillo, una actuación que forma parte del Plan Integral de Asfaltado de Motril, uno de los proyectos de inversión más importantes impulsados por el equipo de Gobierno.

Los trabajos, que se extenderán hasta el 31 de octubre, afectarán a toda la zona del Camino del Pelaillo y su entorno, beneficiando directamente a los barrios de Santa Adela y toda la zona de Playa de Poniente. La intervención incluirá el fresado de la calzada y aparcamientos, el levantamiento de arquetas, el asfaltado completo y la posterior señalización y pintado de la vía.

La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha destacado que «este proyecto supone una inversión de más de 2,2 millones de euros y marca el inicio del gran Plan Integral de Asfaltado, una actuación que no se veía en Motril desde hace más de veinte años».

Con este plan, ha subrayado la alcaldesa, «mejoramos la seguridad, la accesibilidad y la imagen urbana de nuestra ciudad. En concreto, el Camino del Pelaillo es una vía esencial para la comunicación y la movilidad en la zona de Poniente, y su renovación completa era una demanda histórica de los vecinos que hoy empieza a hacerse realidad. Este año, además, hemos destinado más de 5 millones de euros en inversiones exclusivas para la zona de playa, reafirmando nuestro compromiso con el desarrollo y potenciación de nuestra playa de Poniente», ha dicho la alcaldesa.

El Plan Integral de Asfaltado de Motril contempla la renovación de más de 83.000 metros cuadrados de calzada, equivalentes a 14 kilómetros de vías y más de 10.200 toneladas de asfalto, dentro de un calendario de ejecución de tres meses, con finalización prevista en diciembre de 2025.

Además del Camino del Pelaillo, el proyecto incluye actuaciones en otras vías principales como Avenida Enrique Martín Cuevas, Camino de San Antonio, Cruces, Antonio Montero, Camino de las Cañas, Rodríguez Acosta, Nuestra Señora de la Cabeza y Ronda del Mediodía.

El Ayuntamiento ruega a los conductores y vecinos precaución y colaboración durante los días de obra, y agradece de antemano su comprensión por las posibles molestias que puedan ocasionarse durante el desarrollo de los trabajos.

