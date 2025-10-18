Motril impulsa la transformación de Playa de Poniente con nuevos módulos y un plan de asfaltado

Motril vive una nueva etapa de transformación. La ciudad da un paso más hacia la sostenibilidad con la inauguración hace tan sólo un mes del ... tramo de la senda litoral en la Playa de Poniente. Tras meses de intenso trabajo, la imagen de la playa es completamente distinta. Los nuevos módulos, la revegetación con especies autóctonas y las actuaciones de mejora están dando forma a una zona verde de más de 36.000 metros cuadrados.

Se trata de una intervención impulsada con financiación procedente de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino.

«En los próximos meses, tanto vecinos como visitantes podrán disfrutar de pistas de vóley y fútbol playa, columpios infantiles, circuitos de calistenia y zonas de ocio familiar, diseñadas para fomentar la vida al aire libre y la convivencia», señaló la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro.

En paralelo, el Ayuntamiento comenzará el próximo lunes 20 de octubre las obras de asfaltado en el Camino del Pelaillo, una actuación incluida en el Plan Integral de Asfaltado.

El nuevo plan contempla la renovación de más de 83.000 metros cuadrados de calzada, equivalentes a 14 kilómetros de vías y más de 10.200 toneladas de asfalto, dentro de un calendario de ejecución de tres meses

Los trabajos, que se prolongarán hasta el 31 de octubre, afectarán a toda la zona del Camino del Pelaillo y su entorno, beneficiando directamente a los barrios de Santa Adela y Playa de Poniente. La intervención contempla el fresado de la calzada y los aparcamientos, el levantamiento de arquetas, el asfaltado completo y la posterior señalización y pintado de la vía.

La alcaldesa destacó que «este proyecto supone una inversión de más de 2,2 millones de euros y marca el inicio del gran Plan Integral de Asfaltado, una actuación que no se veía en Motril desde hace más de veinte años».

Con este plan, añadió la regidora, «mejoramos la seguridad, la accesibilidad y la imagen urbana de nuestra ciudad. En concreto, el Camino del Pelaillo es una vía esencial para la comunicación y la movilidad en la zona de Poniente, y su renovación completa era una demanda histórica de los vecinos que hoy empieza a hacerse realidad. Este año, además, hemos destinado más de 5 millones de euros en inversiones exclusivas para la zona de playa, reafirmando nuestro compromiso con el desarrollo y potenciación de nuestra playa de Poniente».

El nuevo plan contempla la renovación de más de 83.000 metros cuadrados de calzada, equivalentes a 14 kilómetros de vías y más de 10.200 toneladas de asfalto, dentro de un calendario de ejecución de tres meses, con finalización prevista en diciembre de 2025.

Además del Camino del Pelaillo, el proyecto incluye actuaciones en otras vías principales como Avenida Enrique Martín Cuevas, Camino de San Antonio, Cruces, Antonio Montero, Camino de las Cañas, Rodríguez Acosta, Nuestra Señora de la Cabeza y Ronda del Mediodía.

El Ayuntamiento solicita a los conductores y vecinos de la zona precaución y colaboración durante los días de obra, y ha agradecido de antemano su comprensión por las posibles molestias que puedan ocasionarse durante el desarrollo de los trabajos.

Flora autóctona

El pulmón verde que ya se deja ver en la zona de la playa incorpora una flora autóctona con especies como la azucena de mar, que vuelve a la playa motrileña tras décadas de ausencia. Junto a ella, crecen plantas herbáceas como cinerarias marítimas, barrones, manzanillas, amapolas, alhelíes y algodonosas, que contribuirán a la regeneración natural del ecosistema dunar.

Los árboles han sido seleccionados para resistir las condiciones del litoral y reducir la temperatura ambiental. Ahora figuran especies como el taraje, el pino carrasco, el palmito, la adelfa, el árbol coral sudafricano, el pino de Norfolk, la palmera datilera y el árbol paraguas. Este conjunto vegetal, además de embellecer el entorno, favorecerá la creación de zonas de sombra y la mejora de la calidad del aire.