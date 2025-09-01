Motril estrena el gran pulmón verde de la playa de Poniente con más de 5 millones de inversión

Motril se encuentra cada vez más renovada y parte de culpa tiene la transformación de su litoral en un gran pulmón verde. Tras meses de ... trabajo la ciudad inaugura el tramo de la senda litoral en la playa de Poniente. Durante la visita, la alcaldesa de la ciudad Luisa García Chamorro estuvo acompañada del subdelegado del Gobierno en Granada, Antonio Montilla, y el consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal.

El proyecto, que abarca más de 36.000 metros cuadrados —el equivalente a casi cuatro campos de fútbol—, se ha ejecutado con financiación procedente de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino.

Luisa García Chamorro, destacó que «cuando las administraciones trabajan unidas, con un objetivo común, se logran maravillas como esta». Además, recordó que en la playa de Poniente ya se han invertido más de cinco millones de euros, destinados no solo a la senda sino también a nuevas zonas deportivas y recreativas. En los próximos meses los vecinos y visitantes podrán disfrutar de áreas de vóley y fútbol playa, columpios, circuitos de calistenia y espacios de ocio familiar.

El Ayuntamiento trabaja en paralelo en la renovación de la luminaria del paseo Rey Balduino, la licitación para el suministro y revegetación que se realizará en el tramo de la Playa del Cable gracias a una inversión de cerca de 300.000 euros y la mejora del camino del Pelaillo, actuaciones que continuarán durante el otoño. «Estamos cambiando la fisonomía de nuestras playas con fondos europeos, pero también con recursos propios del Ayuntamiento. Queremos que Motril sea atractivo todo el año», afirmó.

El subdelegado del Gobierno en Granada, Antonio Montilla, puso el acento en el papel de los fondos europeos gestionados por el Ejecutivo central: «Esta senda litoral es fruto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, un plan que está transformando España en ámbitos tan diversos como la digitalización, la transición ecológica o la cohesión territorial. Motril está siendo uno de los municipios beneficiados, con proyectos de gran calado como este o como el Centro de Interpretación de la Charca Suárez».

Montilla recordó la situación de la playa de Poniente hace apenas tres años, cuando gran parte de la superficie estaba ocupada por coches. «Era un espacio inhóspito, con una imagen propia de mediados del siglo pasado. Hoy, en cambio, hablamos de un dominio público marítimo-terrestre recuperado para las personas, con zonas verdes, arbolado y espacios de convivencia».

Coordinación entre administraciones

El consejero Arturo Bernal destacó, por su parte, la importancia de esta actuación dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, que ha supuesto en Motril una inversión de 2,5 millones de euros.

Bernal subrayó la relevancia de que el proyecto no solo mejore la oferta turística, sino que también beneficie directamente a los propios vecinos: «Este tipo de actuaciones regeneran espacios naturales, dignifican el entorno y ofrecen nuevas oportunidades de uso ciudadano. La senda litoral de Motril no es solo un atractivo para quienes nos visitan, es un lugar de disfrute para las familias, para quienes pasean, hacen deporte o simplemente buscan un espacio agradable frente al mar».

El consejero también agradeció el trabajo de la empresa constructora y de los técnicos municipales, subrayando la complejidad de este proyecto. «Cuando visitamos las obras al inicio, sabíamos que iba a ser un reto. Hoy vemos un resultado excelente que demuestra el esfuerzo y la buena coordinación de todos».

La senda litoral forma parte de un plan que pretende unir los municipios de la Costa, lo que reforzará la conexión entre localidades y ampliará las posibilidades de ocio y movilidad sostenible en la comarca.