Motril encara la finalización de la primera fase del nuevo contrato de limpieza El Ayuntamiento refuerza el servicio de limpieza con más personal, nueva maquinaria y más de 1.500 contenedores, y garantiza que no subirá la tasa de basura

Martes, 7 de octubre 2025

El Ayuntamiento de Motril ha hecho balance de los seis primeros meses del nuevo contrato de limpieza, un periodo que ha supuesto «una transformación profunda y visible en la ciudad, con refuerzos de personal, modernización de la maquinaria, renovación completa de contenedores y mejoras significativas en la gestión de residuos».

La alcaldesa, Luisa García Chamorro, y el teniente de alcalde de Calidad Urbana, Juan Fernando Hernández, han presentado los avances logrados y han anunciado la próxima aprobación de una nueva ordenanza municipal que endurecerá las sanciones contra conductas incívicas. Además, el Consistorio ha garantizado que no habrá subida de la tasa de basura para las viviendas.

En este periodo, la externalización del servicio ha permitido reforzar la plantilla, renovar la maquinaria, instalar nuevos contenedores y papeleras, y mejorar la recogida de residuos en el centro y en las playas, especialmente durante la temporada alta. «El día 1 de abril comenzó un cambio de fondo y forma para nuestra ciudad. Hoy los frutos están ahí, visibles en cada calle y en cada playa», ha destacado Luisa García.

La alcaldesa ha avanzado que la nueva ordenanza de convivencia se aprobará en los próximos meses y que incluirá sanciones más duras contra comportamientos incívicos, como sacar basura fuera de horario o abandonar muebles sin avisar. Con esta medida, el Ayuntamiento busca consolidar los avances alcanzados y fomentar una mayor responsabilidad ciudadana.

Uno de los hitos más destacados ha sido la implantación del sistema de «quita y pon» en el centro histórico, que ha eliminado la presencia de contenedores durante el día y ha mejorado notablemente la imagen urbana. Esta medida, aplicada en tiempo récord, ha contado con la colaboración de vecinos, comercios y hosteleros, que se han adaptado rápidamente al nuevo modelo, tal como ha valorado el teniente de alcalde Juan Fernando Hernández.

Además, se ha puesto en marcha la línea 900 gratuita, que registra unas 25 llamadas diarias para avisos de limpieza o retirada de enseres, y se ha ampliado el horario del Ecoparque, que ya recibe más de 1.000 visitas mensuales. Estas iniciativas han contribuido a reducir los vertidos incontrolados y a mejorar la gestión de residuos domésticos. «Motril se ha situado en muy poco tiempo a la vanguardia de otras ciudades en limpieza y gestión de residuos», ha destacado el teniente de alcalde de Calidad Urbana, Juan Fernando Hernández.