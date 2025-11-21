Motril destinará una partida de 500.000 euros para mejoras en todos los centros educativos motrileños

La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha recibido la visita de la delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación ... e Innovación en Granada, María José Martín, en la presentación de las inversiones que la Junta de Andalucía va a realizar en los centros educativos motrileños, sumando total de 500.000 euros para equipamiento en confort térmico.

Estas inversiones se realizarán en la totalidad de los 26 centros educativos del término municipal de Motril, sumando medio millón de euros en arreglos y mejoras necesarias para la mejora del confort térmico de estos centros, en función de las peticiones y necesidades específicas que requieran cada una de sus distintas direcciones.

Luisa García Chamorro ha subrayado la «gran noticia que supone, no solo esta inversión, sino todas aquellas que se realizan por parte de la Junta de Andalucía en Motril», en un «ejercicio de transparencia y compromiso». Estas inversiones en equipamientos para mejorar el confort térmico llegan «para dar respuesta a muchas de las reivindicaciones que se han hecho por parte de las direcciones de los distintos centros educativos y, en especial, de las Asociaciones de Padres y Madres».

«Gracias a esta importante partida se van a poder acometer aquellas inversiones, por ejemplo, en el sombreado en los centros educativos, en el arreglo de ventanas o en la instalación de climatización. Pero, además, estas actuaciones son perfectamente complementarias con el trabajo municipal que realizamos. Desde el Ayuntamiento de Motril trabajamos, en coordinación y desde la lealtad institucional, para coordinar las actuaciones que llevamos a cabo en la mejora de la calidad de la educación de los niños y niñas de Motril ya que son competencia de todas las instituciones invertir en el futuro de nuestros jóvenes», ha aseverado la primera edil.

María José Martín ha presentado la línea de actuación de esta nueva inversión para «poner en valor todas aquellas actuaciones que se han ejecutado o se están ejecutando por parte de la Junta de Andalucía, a través de los Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, y de nuestra delegación y la Agencia Pública de Educación», un día que Martín ha calificado de «gran satisfacción y que pone en balance todo el trabajo realizado», principalmente en el periodo 2019-2025, que suma un total de 11,5 millones en la provincia y, más concretamente en Motril, un importe de 5,2 millones de euros.

«El día de hoy anunciamos una inversión específica en todos los centros educativos de la ciudad de 500.000 euros destinados al confort térmico de colegios e institutos, donde los centros de una dimensión mayor recibirán un total de hasta 60.000 euros. Todos somos conscientes de que, especialmente en los meses de verano, se demandan por parte de toda la comunidad educativa inversiones para paliar las temperaturas extremas, por ello la importancia de esta inversión», ha subrayado la delegada, indicando que «cada centro podrá invertir este dinero en las necesidades propias que más necesite en calidad del confort térmico de sus instalaciones».

Martín ha destacado la totalidad de estas inversiones que «suman todas más de 5,2 millones euros», cada inversión realizada con una finalidad distinta pero que «demuestra el compromiso de la Junta de Andalucía, de la Consejería y del Ayuntamiento de Motril con los centros educativos de la ciudad».