Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Motril derriba los módulos de Playa de Poniente

· Las obras de renovación de los módulos de aseo y salvamento forman parte del plan municipal para garantizar servicios de calidad y recuperar la Bandera Azu

C. L.

Viernes, 3 de octubre 2025, 14:22

Comenta

El Ayuntamiento de Motril continúa dando pasos firmes en su compromiso por elevar la calidad y el atractivo de la Playa de Poniente, con el objetivo de recuperar la prestigiosa Bandera Azul, un distintivo internacional que certifica la excelencia ambiental y de servicios en los entornos litorales.

Dentro de este plan de mejora integral, recientemente se han iniciado actuaciones de renovación de los módulos de aseo y salvamento situados en diferentes puntos estratégicos de la playa. Estos trabajos incluyen la modernización de las acometidas de abastecimiento y saneamiento, eliminando los problemas de evacuación que venían produciéndose en años anteriores y garantizando unas correctas instalaciones.

El proyecto, impulsado por el área de Playas, supone una inversión cercana a los 45.000 euros y contempla la adecuación de infraestructuras que permitirán ofrecer un servicio de mayor calidad a los usuarios y visitantes.

La alcaldesa de Motril ha subrayado que «nuestro objetivo no es solo recuperar la Bandera Azul, sino mantener y reforzar cada año los estándares de calidad que reconocen a la Playa de Poniente como uno de los principales referentes turísticos de la Costa Tropical».

Cabe recordar que en julio de 2025 la Playa de Poniente ya consiguió ondear la Bandera Q de Calidad Turística, que certifica la excelencia en la gestión de servicios e infraestructuras, un reconocimiento que comparte con la cercana Playa Granada. A este logro se suma ahora la estrategia municipal para alcanzar de nuevo la Bandera Azul, reforzando la imagen de Motril como destino turístico de calidad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Trata de esquivar las cámaras de la ZBE de Granada cambiando su matrícula y se lleva 6.000 euros de multa
  2. 2

    Una treintena de clientes se querellan contra el dueño de una clínica dental de Granada por presunta estafa
  3. 3 La cena de Los Javis en un nuevo restaurante de autor de Granada
  4. 4

    Los cuatro municipios de Granada entre los 10 más pobres de España
  5. 5 Una granadina a bordo de la flotilla de Gaza, detenida esta madrugada por Israel
  6. 6 Un herido y retenciones por el accidente de un microbús en la Circunvalación de Granada
  7. 7

    Muere en Castell tras precipitarse al vacío por intentar salir del piso con sábanas anudadas
  8. 8 Los diez planes gratuitos que no te puedes perder este fin de semana en Granada
  9. 9 La toma de los Javis, Federico y Granada
  10. 10 Cortes de tráfico en la Circunvalación de Granada por la instalación de nuevas luces hasta el 30 de diciembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Motril derriba los módulos de Playa de Poniente

Motril derriba los módulos de Playa de Poniente