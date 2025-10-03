Motril derriba los módulos de Playa de Poniente · Las obras de renovación de los módulos de aseo y salvamento forman parte del plan municipal para garantizar servicios de calidad y recuperar la Bandera Azu

El Ayuntamiento de Motril continúa dando pasos firmes en su compromiso por elevar la calidad y el atractivo de la Playa de Poniente, con el objetivo de recuperar la prestigiosa Bandera Azul, un distintivo internacional que certifica la excelencia ambiental y de servicios en los entornos litorales.

Dentro de este plan de mejora integral, recientemente se han iniciado actuaciones de renovación de los módulos de aseo y salvamento situados en diferentes puntos estratégicos de la playa. Estos trabajos incluyen la modernización de las acometidas de abastecimiento y saneamiento, eliminando los problemas de evacuación que venían produciéndose en años anteriores y garantizando unas correctas instalaciones.

El proyecto, impulsado por el área de Playas, supone una inversión cercana a los 45.000 euros y contempla la adecuación de infraestructuras que permitirán ofrecer un servicio de mayor calidad a los usuarios y visitantes.

La alcaldesa de Motril ha subrayado que «nuestro objetivo no es solo recuperar la Bandera Azul, sino mantener y reforzar cada año los estándares de calidad que reconocen a la Playa de Poniente como uno de los principales referentes turísticos de la Costa Tropical».

Cabe recordar que en julio de 2025 la Playa de Poniente ya consiguió ondear la Bandera Q de Calidad Turística, que certifica la excelencia en la gestión de servicios e infraestructuras, un reconocimiento que comparte con la cercana Playa Granada. A este logro se suma ahora la estrategia municipal para alcanzar de nuevo la Bandera Azul, reforzando la imagen de Motril como destino turístico de calidad.