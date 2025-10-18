Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Motril se convierte en el corazón del voluntariado con el XX Encuentro Provincial de Cruz Roja

Más de cien voluntarios de toda la provincia se reúnen para compartir experiencias, formarse en salud y fortalecer la acción humanitaria.

Ideal

Sábado, 18 de octubre 2025, 10:48

Un centenar de voluntarios y voluntarias de Cruz Roja de toda la provincia de Granada dan cita este fin de semana en Motril para participar en el XX Encuentro Provincial de Voluntariado, un espacio de formación, reflexión y convivencia que este año pone el foco en la salud como eje temático.

Durante dos jornadas, los participantes compartirán experiencias, asistirán a ponencias sobre salud mental, primeros auxilios físicos y psicológicos, y participarán en talleres y actividades de cohesión.

La inauguración ha contado con la presencia de Guadalupe González, vicepresidenta provincial de Cruz Roja en Granada, y de Antonio Ruiz Zurita, presidente comarcal de la entidad en Motril, quien ha señalado que «es un orgullo para Motril acoger este encuentro tan especial. Nuestra ciudad se convierte este fin de semana en punto de encuentro para el aprendizaje, el intercambio y la construcción de redes entre personas que comparten un mismo compromiso solidario.»

En la provincia de Granada, Cruz Roja cuenta con más de 3.000 personas voluntarias activas, que participan en distintas áreas de intervención como inclusión, educación, medioambiente, empleo, salud y socorros. Gracias a su labor, el pasado año fue posible atender a más de 35.000 personas en situación de vulnerabilidad.

El Encuentro, que celebra su vigésima edición, busca también fortalecer la participación del voluntario de la organización y fomentar la colaboración entre su la red territorial, que cuenta con 8 asambleas y 23 puntos de actividad en toda la provincia.

