Motril avanza en los proyectos para aumentar sus plazas hoteleras

La capital de la Costa Tropical avanza hacia un nuevo modelo de desarrollo urbano centrado en el turismo de calidad. Tras décadas sin la creación de nuevas infraestructuras hoteleras, el Ayuntamiento ha aprobado en las últimas semanas una batería de medidas urbanísticas que permitirán el incremento de la capacidad de alojamiento de la ciudad. En total, más de 400 nuevas plazas hoteleras están ya en diferentes fases de ejecución, planificación o tramitación, según informa la alcaldesa de la ciudad, Luisa García Chamorro, y la teniente de alcalde de Promoción Turística y Urbanismo, María Ángeles Escámez.

Uno de los proyectos más novedosos es la transformación del edificio Radiovisión en un hotel-ciudad. El inmueble, ubicado en pleno centro urbano y con una fuerte carga simbólica para los motrileños por su pasado comercial, está siendo objeto de un estudio de viabilidad para su cambio de uso, de local comercial a equipamiento hotelero. El Consistorio confirma que existen contactos y conversaciones avanzadas con inversores privados interesados en realizar la rehabilitación del edificio.

El mapa hotelero de Motril está viviendo una transformación sin precedentes. Entre los proyectos más destacados se encuentra la construcción del Gran Hotel Luna, un hotel-ciudad que se ubicará en el mítico Parque de los Pueblos de América, un proyecto que contempla un edificio hotelero de cuatro estrellas y más de 150 habitaciones. El plan parcial MOT-8 ya ha sido aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno Local, y se espera que los promotores presenten próximamente el proyecto de urbanización. De seguir el calendario previsto, las obras comenzarían a principios de 2026.

A este proyecto se suma el desarrollo de un hotel rural de lujo en la zona de Mina Sierra, con 40 habitaciones. Además, destacan varios proyectos en Playa Granada, donde se concentran algunas de las iniciativas más avanzadas. En esta zona turística clave, se están gestionando dos nuevos establecimientos: uno familiar, impulsado por Hoteles Victoria, con otras 160 habitaciones, y otro junto al campo de golf, con 90 habitaciones, enfocado a un turismo deportivo y de relax. En ambos casos, los promotores han presentado ya planos preliminares, y los proyectos se encuentran en fase avanzada de tramitación urbanística.

También hay que hablar de la ampliación del Hotel Impressive, el último gran hotel construido en la ciudad hace ya dos décadas. Actualmente se encuentra en su segunda fase de ampliación y pasará a contar con 21 plazas más. Además, también se ha confirmado la rehabilitación del Hostal Tropical, un establecimiento que llevaba años cerrado y que se convertirá en un hotel boutique con 21 habitaciones en pleno casco urbano de Motril.

A todo ello hay que sumar la consolidación de distintos complejos de apartamentos turísticos en la zona de Playa Granada, que ofrecen prestaciones similares a las de un hotel. Se estima que estas unidades aportarán 30 plazas.

La suma de todos estos proyectos supone la incorporación de unas 472 nuevas plazas hoteleras a corto y medio plazo. La cifra, que podría crecer aún más si se consolidan los proyectos actualmente en estudio, representa un hito en la historia de la ciudad, que llevaba más de 20 años sin inaugurar un nuevo hotel. «Hasta el año pasado, no podíamos dar esta noticia. Ahora podemos decir que se está construyendo, que se está trabajando con rigor y planificación para que Motril por fin cuente con la infraestructura hotelera que merece», señaló la alcaldesa.

Un proceso lento

García Chamorro recuerda que muchos de estos proyectos dependen también de otras administraciones, especialmente la Junta de Andalucía, y que los plazos administrativos no siempre son rápidos. No obstante, confirmó que el Ayuntamiento ha solicitado una reunión con las delegaciones territoriales competentes para acelerar los trámites y garantizar que los proyectos no se vean retrasados. «Nos gustaría empezar a poner primeras piedras mañana mismo, pero somos realistas. Aun así, estamos haciendo todo lo posible desde el punto de vista técnico y político para que no se pare ningún expediente», subraya.

Por su parte, María Ángeles Escámez insiste en la importancia de estos avances, que calificó de «realidades, no promesas». Según la teniente de alcalde, «Motril está de moda. Y no es una moda vacía: es una tendencia respaldada por proyectos concretos, por inversiones que están en marcha y por promotores que han elegido nuestra ciudad para crecer».

Ambas responsables municipales coinciden en que Motril se encuentra en un momento clave de su historia reciente. El reto, señalan, es mantener este ritmo de trabajo y garantizar que los proyectos no solo se anuncien, sino que se hagan realidad.