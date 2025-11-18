Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Motril este martes. Ideal

Motril aprueba inicialmente unos presupuestos «históricos» de 69 millones

Las cuentas logran el apoyo de la mayoría plenaria, logrando un aumento de casi 3 millones de euros en comparación con el periodo 2025, con un incremento de inversión en todas las áreas municipales

Ideal

Martes, 18 de noviembre 2025, 13:59

Comenta

El Ayuntamiento de Motril ha celebrado este martes una nueva sesión plenaria extraordinaria en la cual se han aprobado, con carácter inicial, las cuentas municipales ... de la ciudad para el año 2026, con un presupuesto de casi 69 millones euros gracias a los votos a favor del Partido Popular y Partido Más Costa Tropical, y con los votos contrarios del Partido Socialista e Izquierda Unida-Verdes EQUO.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Llega el frío ártico a Granada con posibles nevadas en la capital este día
  2. 2 Carrefour rebaja aún más el aceite de oliva virgen extra de Coosur y le suma un cupón de regalo
  3. 3 Cinco heridos y dos coches volcados tras un accidente en la A-92 a la altura de Loja
  4. 4 Nueva estafa en Granada: una supuesta carta de la Seguridad Social dirigida a los pensionistas
  5. 5 La autovía a la Costa Tropical reabrirá antes de tiempo por el buen avance de las obras del viaducto
  6. 6 Los cuatro restaurantes de Granada que se enfrentan este martes en el programa de Chicote
  7. 7

    Cinco empresas de Granada se coronan entre las 500 mejores pymes de España
  8. 8 La avería de un vehículo genera retenciones kilométricas en la Circunvalación de Granada
  9. 9 La comida de José Sacristán en un popular restaurante de Granada: «Fue muy amable»
  10. 10

    Las dos rotondas del Área Metropolitana que recuperarán la normalidad esta semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Motril aprueba inicialmente unos presupuestos «históricos» de 69 millones

Motril aprueba inicialmente unos presupuestos «históricos» de 69 millones