Motril aprueba la ejecución de las reformas en los colegios públicos Mariana Pineda, Los Álamos y Pablo Picasso

Ideal Viernes, 11 de julio 2025, 13:42 Comenta Compartir

La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha visitado, junto con la concejal encargada del área municipal de Educación, Madelin Banqueri, el Colegio Público Mariana Pineda de Motril para anunciar las reformas que se van a acometer por parte del consistorio en los aseos de este centro y dos más del término municipal de la ciudad en los próximos meses tras su aprobación en la Junta de Gobierno Local.

El Ayuntamiento va a acometer, de esta forma, la reforma integral de los aseos en los centro escolares públicos motrileños Mariana Pineda, Los Álamos y Pablo Picasso, en Varadero, con el objetivo de adaptarlos a la normativa de accesibilidad y, además, acometer las deficiencias y reparar sus deterioros por el paso del tiempo, una tarea fundamental para garantizar la calidad de los servicios de todos los espacios públicos de la ciudad. Estas actuaciones de reforma cuentan con un presupuesto municipal procedente de los remanentes de tesorería de 350.000 euros y tienen previsto un plazo de ejecución de 3 meses.

La alcaldesa de la ciudad, Luisa García Chamorro, ha querido felicitar tanto a Madelin Banqueri como a todos los encargados del área municipal de Educación por «el gran esfuerzo y trabajo que realizan anualmente durante la época estival para acometer todas aquellas reformas y trabajos de remodelación que necesitan los colegios motrileños aprovechando la ausencia de los jóvenes por haber finalizado el año escolar», unas tareas que se verán reforzadas gracias al gran proyecto de reforma de los aseos en estos centros motrileños, «y es que somos totalmente conscientes del estado de estos espacios y, aunque se trata de una tarea que no es de nuestra competencia, tras hablar con la delegación de Educación y tramitar un expediente de asunción de competencias impropias, ayer mismo en Junta de Gobierno Local aprobamos la ejecución de estas obras, que desde ya comienza todo su proceso administrativo con la redacción de los pliegos y la licitación de las obras».

«Desde el Ayuntamiento de Motril tenemos que velar por la calidad de nuestras instalaciones, especialmente cuando afecta a los niños y niñas de Motril, por ello, hace unos meses, desde el servicio de Mantenimiento se realizaron tareas de prevención para mejorar los aseos de los 3 centros, pero se hacía necesaria una rehabilitación total de los espacios, por ello invertimos 350.000 euros de los remanentes de tesorería de 15 millones de euros, en una reforma que tendrá una duración estimada de 3 meses y que, al tratarse de una inversión con remanentes, debe estar finalizada antes de terminar el año 2025», ha aseverado García Chamorro.

La concejal encargada del área de Educación, Madelin Banqueri, ha resaltado la importancia de estas obras dentro de las tareas municipales de mantenimiento en los centros escolares que se realizan todos los veranos y que, en esta ocasión «se trata de una remodelación integral de los baños de 3 centros, por lo que la inversión y la duración es mayor», algo que ya se ha comunicado a las distintas directivas porque «habrá que compatibilizar las obras durante el curso escolar y buscar no entorpecer el normal funcionamiento de los escolares», en una tarea «indispensable para el área de Educación ya que es primordial que los aseos y todas las instalaciones escolares motrileñas cuenten con unas condiciones sanitarias optimas».

Esta no es la única actuación relacionada con los centros públicos educativos que ha realizado el Ayuntamiento de Motril en los últimos meses y es que, como ha informado la primera edil, la pasada semana «firmamos un convenio de colaboración con el Centro Concertado Ave María Esparraguera, donde el Ayuntamiento no tiene competencias, pero, no obstante, nuestras relaciones son fantásticas», por lo que, con este acuerdo «el Ayuntamiento acometerá el arreglo de la pista deportiva en el patio del colegio a cambio de distintas cesiones de sus instalaciones para distintos usos municipales, como actividades propias del barrio de las Angustias», dentro de un acuerdo y unos arreglos que llegan directamente motivadas por el hecho de que «no importa la competencia de estos espacios, importa que su uso lo realizan niños y niñas de Motril».