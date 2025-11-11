Motril abre la inscripción gratuita para participar en la Cabalgata de Reyes 2026

El concejal encargado de las áreas municipales de Juventud, Fiestas y Eventos, Gerardo Romano, ha comparecido en rueda de prensa para anunciar todos los detalles ... para poder participar como figurante en la Cabalgata de Reyes Magos de Motril 2026, uno de los momentos más especiales de la Navidad.

Romano ha informado que «desde el Ayuntamiento hoy anunciamos el procedimiento a seguir para todos aquellos chicos y chicas de Motril que deseen participar en este mágico evento», dentro de un cortejo que este año «trae muchas novedades para que Motril pueda vivir una noche única y muy especial».

Para poder participar en el cortejo real de la Cabalgata de Reyes, los padres, madres o tutores legales serán los encargados de inscribir a sus hijos, niños y niñas menores que deben tener entre 6 y 12 años, pudiendo inscribir un máximo de 3 personas. La actividad es totalmente gratuita y el periodo de inscripción se realizará a través de la página web del Ayuntamiento de Motril (https://motril.es), estando visible en el banner principal de página, desde el día 12 de noviembre a las 12:00 horas hasta el 20 de noviembre a la misma hora. Una vez finalice este periodo temporal, en caso de que se supere el número de participantes, se realizará un sorteo público entre todas las inscripciones presentadas.

Gerardo Romano, además de aportar estos detalles de inscripción para figurantes, ha informado que «otros colectivos, como las academias de baile e incluso carrozas particulares, podrán participar en la Cabalgata de Reyes 2026», convirtiéndose en un desfile «abierto y para todos los motrileños». Igualmente, la participación de estos colectivos será también gratuita y, para informarse, deberán enviar un correo electrónico a fiestas@motril.es indicando todos los detalles de su participación para que, posteriormente, el área municipal pueda ponerse en contacto. «Evidentemente este evento es totalmente gratuito y, una vez tengamos los nombres de todos los participantes, realizaremos el próximo día 11 de diciembre una charla informativa con todos los padres y madres sobre la Cabalgata 2026», ha enfatizado Romano.

Por último, en caso de querer realizar una aportación de caramelos, los interesados deberán enviar también un correo a fiestas@motril.es expresando su deseo de donación, así como un método de contacto. Los caramelos podrán ser duros, blandos, sin gluten e incluso con envoltorio publicitario para las empresas que así lo deseen.

Finalizando los detalles de inscripción, el concejal de Juventud, Fiestas y Eventos ha querido anima a todos los motrileños y motrileñas a que «no duden en apuntar a sus hijos e hijas a participar en uno de los eventos más especiales de nuestra ciudad», donde este año «habrá un mayor número de plazas y va a ser una Cabalgata de Reyes impresionante y nunca vista en la ciudad de Motril».