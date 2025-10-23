Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La ceramista Carmen JIménez junto a sus alumnas en un taller en la recién abierta alfarería municipal. MJAT

La milenaria alfarería de Almuñécar reabre sus puertas

Tras años cerrado, el taller vuelve a estar activo gracias a la rehabilitación de la muralla medieval y la apuesta del Ayuntamiento por devolver la vida a los oficios tradicionales

MJ Arrebola

MJ Arrebola

Granada

Jueves, 23 de octubre 2025, 00:28

Comenta

En una esquina del casco antiguo de Almuñécar, donde las piedras respiran siglos vuelve a oírse el zumbido grave de un torno alfarero. En torno ... a él, manos manchadas de arcilla moldean el barro con la misma paciencia que hace cientos de años. La milenaria alfarería de Almuñécar reabre sus puertas tras años de silencio, impulsada por la rehabilitación de la muralla medieval y la apuesta del Ayuntamiento por devolver la vida a los oficios tradicionales.

