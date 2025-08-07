Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Desembarco de inmigrantes en Castell.
Desembarco de inmigrantes en Castell. Ideal

«Mensaje claro» de Castell de Ferro tras el desembarco de inmigrantes: «Rechazamos cualquier discurso de odio, racista o xenófobo»

«Agradecemos la actitud de la gran mayoría de bañistas que se encontraban ese día en la playa, que actuaron con respeto, comprensión y humanidad. Gestos como esos son los que reflejan el verdadero espíritu de nuestro municipio», dice el Ayuntamiento granadino en un comunicado emitido este jueves

C. B.

Jueves, 7 de agosto 2025, 10:41

Han pasado cuatro días desde que el desembarco de inmigrantes a plena luz del día en la playa del Sotillo en Castell de Ferro se convirtiera en noticia a nivel nacional, incluso con repercusión en los medios internacionales. Pues bien, ahora el Ayuntamiento de la localidad costera ha emitido un comunicado este jueves en el que muestra «su compromiso con la convivencia, la dignidad y el respeto a los derechos humanos».

«Queremos trasladar un mensaje claro y firme a nuestra ciudadanía», empieza diciendo el escrito del consistorio de Castell. «Nuestro municipio es, y seguirá siendo, una tierra abierta, plural, solidaria. Aquí conviven personas de distintos orígenes, muchas de ellas migrantes que forman parte esencial de nuestra comunidad, que trabajan en nuestros campos e invernaderos, que contribuyen día a día al desarrollo de nuestra economía y nuestra sociedad», agrega.

Acto seguido el Ayuntamiento reitera su «compromiso con la convivencia pacífica, el respeto a todas las culturas y la defensa de los derechos humanos. Entendemos que quienes llegan a nuestras costas lo hacen empujados por la desesperación, jugándose la vida en busca de un futuro mejor para sí mismos y sus familias», precisa el comunicado.

«Respetamos, por supuesto, la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que cumplen con su deber en estas situaciones complejas. Pero también rechazamos rotundamente cualquier discurso de odio, cualquier actitud racista, xenófoba o que menosprecie la dignidad de las personas migrantes», aclara el Ayuntamiento de Castell, que acaba «agradeciendo públicamente la actitud de la gran mayoría de bañistas que se encontraban ese día en la playa, que actuaron con respeto, comprensión y humanidad. Gestos como esos son los que reflejan el verdadero espíritu de nuestro municipio. En Castell de Ferro apostamos por una sociedad más justa, más inclusiva y más humana», concluye el comunidado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Brutal paliza a un senegalés sintecho en Granada: le dan con una barra de hierro en la cabeza y lo dejan inconsciente
  2. 2 Avisos por tormentas en Andalucía el jueves: los «reventones» llegan a Granada
  3. 3

    Las multas a las que te enfrentas si el nuevo radar de Circunvalación te pilla por exceso de velocidad
  4. 4 Volotea anuncia un vuelo permanente Granada-Santander con dos frecuencias semanales
  5. 5

    Tercer día consecutivo de averías en los trenes en otra semana de caos ferroviario
  6. 6 El pueblo de Granada que era conocido por sus puestos de melones y sandías
  7. 7 Anggy, la ecuatoriana que abre una tienda de comestibles en un pueblo de Granada tras años sin ninguna
  8. 8

    Los vecinos de Cervantes, en pie de guerra contra la reforma de la avenida
  9. 9 El Infoca estabiliza el incendio de Carataunas que ha obligado a desalojar cortijos
  10. 10 La Guardia Civil desarma a la violenta banda de atracadores de restaurantes en Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «Mensaje claro» de Castell de Ferro tras el desembarco de inmigrantes: «Rechazamos cualquier discurso de odio, racista o xenófobo»