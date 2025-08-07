«Mensaje claro» de Castell de Ferro tras el desembarco de inmigrantes: «Rechazamos cualquier discurso de odio, racista o xenófobo» «Agradecemos la actitud de la gran mayoría de bañistas que se encontraban ese día en la playa, que actuaron con respeto, comprensión y humanidad. Gestos como esos son los que reflejan el verdadero espíritu de nuestro municipio», dice el Ayuntamiento granadino en un comunicado emitido este jueves

C. B. Jueves, 7 de agosto 2025, 10:41 Comenta Compartir

Han pasado cuatro días desde que el desembarco de inmigrantes a plena luz del día en la playa del Sotillo en Castell de Ferro se convirtiera en noticia a nivel nacional, incluso con repercusión en los medios internacionales. Pues bien, ahora el Ayuntamiento de la localidad costera ha emitido un comunicado este jueves en el que muestra «su compromiso con la convivencia, la dignidad y el respeto a los derechos humanos».

«Queremos trasladar un mensaje claro y firme a nuestra ciudadanía», empieza diciendo el escrito del consistorio de Castell. «Nuestro municipio es, y seguirá siendo, una tierra abierta, plural, solidaria. Aquí conviven personas de distintos orígenes, muchas de ellas migrantes que forman parte esencial de nuestra comunidad, que trabajan en nuestros campos e invernaderos, que contribuyen día a día al desarrollo de nuestra economía y nuestra sociedad», agrega.

Acto seguido el Ayuntamiento reitera su «compromiso con la convivencia pacífica, el respeto a todas las culturas y la defensa de los derechos humanos. Entendemos que quienes llegan a nuestras costas lo hacen empujados por la desesperación, jugándose la vida en busca de un futuro mejor para sí mismos y sus familias», precisa el comunicado.

«Respetamos, por supuesto, la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que cumplen con su deber en estas situaciones complejas. Pero también rechazamos rotundamente cualquier discurso de odio, cualquier actitud racista, xenófoba o que menosprecie la dignidad de las personas migrantes», aclara el Ayuntamiento de Castell, que acaba «agradeciendo públicamente la actitud de la gran mayoría de bañistas que se encontraban ese día en la playa, que actuaron con respeto, comprensión y humanidad. Gestos como esos son los que reflejan el verdadero espíritu de nuestro municipio. En Castell de Ferro apostamos por una sociedad más justa, más inclusiva y más humana», concluye el comunidado.