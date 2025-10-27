Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Fotografía de archivo de la carretera N-340 a su paso por Torrenueva Costa. Javier Martín

La mejora de la N-340 en Torrenueva se retrasa por un cambio en la financiación

El proyecto, incluido en los presupuestos generales del Estado, contempla iniciar las obras en 2026

MJ Arrebola

Domingo, 26 de octubre 2025

La esperada obra de mejora de la travesía de la carretera N-340 a su paso por Torrenueva Costa tendrá que esperar un poco más. ... Aunque el proyecto se aprobó definitivamente por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en mayo de 2024, la licitación de las obras se ha pospuesto y se espera que se liciten en 2026, debido a retrasos relacionados con un cambio en la financiación

Este contenido es exclusivo para suscriptores

