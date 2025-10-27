La mejora de la N-340 en Torrenueva se retrasa por un cambio en la financiación

La esperada obra de mejora de la travesía de la carretera N-340 a su paso por Torrenueva Costa tendrá que esperar un poco más. ... Aunque el proyecto se aprobó definitivamente por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en mayo de 2024, la licitación de las obras se ha pospuesto y se espera que se liciten en 2026, debido a retrasos relacionados con un cambio en la financiación

El alcalde de Torrenueva Costa, Plácido Lara, explicó que, tras la reunión mantenida el pasado miércoles con el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, se ha confirmado que el proyecto «no está parado, sigue adelante», pero que «por cuestiones de planificación y ajustes presupuestarios, la licitación se prevé para 2026».

Desde Subdelegación del Gobierno aclararon que la financiación del proyecto «está garantizada». La actuación, que estaba incluida dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado con fondos europeos, ha pasado a integrarse en los Presupuestos Generales del Estado, ya que los proyectos del PRTR deben estar terminados para mediados de 2026. Además, añadieron que: «El cambio se hizo para garantizar que la obra no sufra retrasos y asegurar la finalización de los trabajos, manteniendo la financiación garantizada».

Las obras consisten en la construcción de una glorieta y la creación de nuevas aceras y zonas ajardinadas, entre otros

El proyecto, con un presupuesto estimado de 4 millones de euros, prevé actuar sobre unos dos kilómetros de la N-340 a su paso por el casco urbano de Torrenueva Costa, entre los puntos kilométricos 336,600 y 338,500.

Las obras consisten en la construcción de una glorieta en el kilómetro 336,700 que mejorará la seguridad vial y permitirá realizar cambios de sentido, la creación de nuevas aceras y zonas ajardinadas para integrar la carretera en la trama urbana, y la repavimentación del firme con una reducción de arcenes para calmar el tráfico y hacer más segura la circulación de peatones y ciclistas. Con estas actuaciones, el Ministerio busca adaptar la vía al tráfico local que predomina desde la entrada en funcionamiento de la autovía A-7 y dotar a la travesía de un diseño más urbano, moderno y seguro. Una vez terminadas las obras, está previsto que el tramo reformado pase a ser de titularidad municipal, conforme a la normativa que permite la cesión de carreteras estatales a los ayuntamientos cuando adquieren un carácter urbano.

El torreño Lara destacó que ya se ha procedido a la expropiación de algunos terrenos para que se puedan llevar a cabo las obras cuando se liciten. El alcalde adelantó, además, que el Ayuntamiento solicitará una reunión en Madrid con la Dirección General de Carreteras para insistir en la importancia del proyecto y garantizar que se mantenga entre las prioridades del Ministerio. «Vamos a seguir insistiendo para que se agilice el proceso y las obras puedan comenzar lo antes posible» afirmó Lara, recordando que el objetivo final es mejorar la seguridad y la movilidad en una de las principales entradas al municipio.