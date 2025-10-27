Medio centenar de senderistas participan en la ruta por el Pantano de Los Bermejales organizada por el Área de Deportes de Almuñécar Tras esta cita, el programa municipal pone rumbo a la Alpujarra el próximo 9 de noviembre

Medio centenar de senderistas de Almuñécar y La Herradura disfrutaron este domingo de una espectacular ruta circular por el entorno del Pantano de los Bermejales, en Arenas del Rey. La actividad, enmarcada en el Programa Municipal de Senderismo impulsado por el Área de Deportes del Ayuntamiento de Almuñécar, ha conseguido fidelizar a un grupo de senderistas que salida tras salida, disfrutan de descubrir los rincones más bellos de la provincia y sus alrededores.

El itinerario, de dificultad media y con una duración aproximada de seis horas y 17 kilómetros de recorrido, permitió a los participantes adentrarse en un entorno de gran valor paisajístico y cultural, donde destacan los dólmenes prehistóricos y los extensos bosques de pinos que rodean el embalse. La jornada combinó deporte, naturaleza e historia, ofreciendo una experiencia completa para los aficionados al senderismo.

Próxima ruta: Alpujarra granadina, el 9 de noviembre

La próxima cita, y penúltima del calendario, tendrá lugar el domingo 9 de noviembre, con un recorrido por algunos de los pueblos más emblemáticos de la Alpujarra granadina: Capileira, Bubión, Pampaneira y Soportújar. Será la penúltima salida del Programa Municipal de Senderismo 2025.

La ruta, de dificultad fácil y una duración estimada de unas seis horas, seguirá el trazado Capileira – Camino Real a Bubión – Pampaneira – Hidroeléctrica – Cementerio – Soportújar, ofreciendo unas impresionantes vistas de los picos de Sierra Nevada y del valle del Poqueira.

La salida está prevista a las 7:30 horas desde la Estación de Autobuses de Almuñécar. Las inscripciones ya se encuentran abiertas en el Estadio Municipal «Francisco Bonet», de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 22:00 horas.

Para más información, los interesados pueden contactar con el Área de Deportes del Ayuntamiento de Almuñécar a través de los teléfonos 958 88 31 42 y 673 369 309.