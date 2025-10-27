Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Medio centenar de senderistas participan en la ruta por el Pantano de Los Bermejales organizada por el Área de Deportes de Almuñécar

Tras esta cita, el programa municipal pone rumbo a la Alpujarra el próximo 9 de noviembre

Ideal

Lunes, 27 de octubre 2025, 10:20

Comenta

Medio centenar de senderistas de Almuñécar y La Herradura disfrutaron este domingo de una espectacular ruta circular por el entorno del Pantano de los Bermejales, en Arenas del Rey. La actividad, enmarcada en el Programa Municipal de Senderismo impulsado por el Área de Deportes del Ayuntamiento de Almuñécar, ha conseguido fidelizar a un grupo de senderistas que salida tras salida, disfrutan de descubrir los rincones más bellos de la provincia y sus alrededores.

El itinerario, de dificultad media y con una duración aproximada de seis horas y 17 kilómetros de recorrido, permitió a los participantes adentrarse en un entorno de gran valor paisajístico y cultural, donde destacan los dólmenes prehistóricos y los extensos bosques de pinos que rodean el embalse. La jornada combinó deporte, naturaleza e historia, ofreciendo una experiencia completa para los aficionados al senderismo.

Próxima ruta: Alpujarra granadina, el 9 de noviembre

La próxima cita, y penúltima del calendario, tendrá lugar el domingo 9 de noviembre, con un recorrido por algunos de los pueblos más emblemáticos de la Alpujarra granadina: Capileira, Bubión, Pampaneira y Soportújar. Será la penúltima salida del Programa Municipal de Senderismo 2025.

La ruta, de dificultad fácil y una duración estimada de unas seis horas, seguirá el trazado Capileira – Camino Real a Bubión – Pampaneira – Hidroeléctrica – Cementerio – Soportújar, ofreciendo unas impresionantes vistas de los picos de Sierra Nevada y del valle del Poqueira.

La salida está prevista a las 7:30 horas desde la Estación de Autobuses de Almuñécar. Las inscripciones ya se encuentran abiertas en el Estadio Municipal «Francisco Bonet», de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 22:00 horas.

Para más información, los interesados pueden contactar con el Área de Deportes del Ayuntamiento de Almuñécar a través de los teléfonos 958 88 31 42 y 673 369 309.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un terremoto sacude Granada y su Cinturón
  2. 2 El vídeo de la pelea de ultras antes del derbi entre Granada y Cádiz: «Niño, ¡el botellazo!»
  3. 3 Lunes lluvioso en Granada: horas críticas y municipios afectados
  4. 4 Granada comprará un robot policial humanoide para controlar el tráfico
  5. 5 El mítico hostal de Granada del que llovió dinero
  6. 6 La cesta de García Lorca se encuentra en Padul
  7. 7 Los jugadores del Maracena, a por el trabajo de sus vidas
  8. 8 Granada cambia la hora y se pone un saquito, que luego refresca
  9. 9 La Guardia Civil descubre 3,2 toneladas de hachís ocultas entre cartones reciclados en Granada
  10. 10 Un nuevo edificio con miradores y museo pondrá en valor la arqueología de Mondragones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Medio centenar de senderistas participan en la ruta por el Pantano de Los Bermejales organizada por el Área de Deportes de Almuñécar

Medio centenar de senderistas participan en la ruta por el Pantano de Los Bermejales organizada por el Área de Deportes de Almuñécar