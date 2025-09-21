La mansión que se vende a caballo entre Granada y la Costa por 3,5 millones de euros Actualmente se alquila como casa rural y lugar de celebración de eventos y ha sido reformada

C. L. Domingo, 21 de septiembre 2025, 08:57 Comenta Compartir

Otívar es un municipio granadino que se encuentra en el extremo suroccidental de la provincia, al pie de la Sierra de Cázulas y de la de Almijara y a caballo entre la Costa y la capital. En su término municipal nace el río Verde que discurre por el valle que lleva su nombre y que riega las tierras de esta población, de Jete y de Almuñécar. La tortuosidad del terreno, con barrancos abruptos y fuertes pendientes, da lugar a un fascinante paisaje, que permite la práctica de deportes de aventura como descenso en cañones y senderismo.

Además, los monumentos son otro de los atractivos de esta localidad. Destacan la Iglesia de Nuestra Señora de la Concepción y la finca de Cázulas. Otra peculiaridad de esta población es que el núcleo urbano mantiene sus características arquitectónicas con poca incidencia de construcciones modernas.

En este entorno se sitúa una mansión que se ha puesto a la venta por un valor de 3.495.000 euros. Esta «joya de la arquitectura andaluza con escrituras que datan de 1492 con paredes de más de un metro de espesor, ha sido cuidadosamente restaurado y convertido en una propiedad de campo increíble», señala el portal de venta inmobiliaria Pisos.com..

La propiedad consta de la mansión con unos 962 m2 construidos, donde se encuentra la mayor parte del alojamiento, un bar exterior de verano/zona de comedor, amplios jardines ornamentales moriscos, capilla privada, una piscina de gran tamaño, pista de tenis y zona de aparcamiento para más de 25 coches. Las 12 habitaciones de la casa principal tienen sus propios baños privados.

Para alojamiento adicional, se encuentra la «Casa de la Puerta» (231 m2), con 5 dormitorios y 5 baños, y una casita independiente con aproximadamente 110 m2 y con dos dormitorios, sala de estar, cuartos de baño y cocina y vistas al valle.

Desde hace un par de años, la propiedad cuenta con una base de ingresos estable ya que está registrado como una 'Casa Rural' que «se alquila a grupos de auto-catering durante todo el año». El lugar es un conocido lugar de bodas con su propia capilla, alojamientos y espacio para actividades de interior y de exterior. La antigua almazara tiene unos 121 m2 y se utiliza como sala de conferencias o comedor interior o pista de baile para eventos especiales.

Toda la propiedad ha sido renovada «con elegancia y esmero para preservar su ambiente único y sus características históricas excepcionales. Todas las instalaciones eléctricas y la fontanería están actualizadas», señala el portal inmobiliario.