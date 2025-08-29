Manifestación en Vélez de Benaudalla por el regadío

El Ayuntamiento y la Comunidad de Regantes de Vélez de Benaudalla se manifestó ayer en la Presa de Rules con el objetivo de defender el ... río Guadalfeo y apoyar a los agricultores de la zona. El sistema de riego de Vélez, basado en acequias que vienen de la época andalusí, es un modelo «muy respetuoso» con la naturaleza. «Solo se usa el agua cuando hace falta y, en gran parte, vuelve después al río. Gracias a ello se recargan los acuíferos, se protegen los suelos agrícolas y se mantiene un ecosistema muy valioso, tanto a nivel ambiental como cultural e histórico», declaró el alcalde Paco Gutiérrez.

Sin embargo, tanto el Ayuntamiento como los regantes avisan de que todo esto podría desaparecer si les obligan a conectarse al Sistema Béznar-Rules que cambiaría la forma de gestionar el agua. Denuncian que este proyecto: «pondría fin al riego tradicional, causaría un gran daño al medio ambiente y, además, obligaría a pagar un canon de agua de 109.000 euros una cifra que consideran injusta e imposible de asumir».

La Comunidad de Regantes asegura que ese cobro, impuesto por la Junta de Andalucía, «está mal calculado», pues incluye incluso fincas que no forman parte de la comunidad. Temen que este gasto ponga contra las cuerdas a muchos agricultores y se pierda una práctica agrícola que lleva siglos asegurando la sostenibilidad del río.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Vélez de Benaudalla respalda a la Comunidad de Regantes en: « la exigencia de paralizar inmediatamente la liquidación y de crear una comisión de trabajo conjunta que incluya a los agricultores afectados, la propiaComunidad de Regantes, el Ayuntamiento, la ciudadanía, la Junta de Andalucía y los grupos políticos municipales».