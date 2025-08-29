Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Manifestación en Vélez de Benaudalla por el regadío. MJ Arrebola

Manifestación en Vélez de Benaudalla por el regadío

El Ayuntamiento y la Comunidad de Regantes denuncian el canon sistema de Béznar-Rules y la desaparición de las acequias tradicionales

MJ Arrebola

MJ Arrebola

Granada

Viernes, 29 de agosto 2025, 23:17

El Ayuntamiento y la Comunidad de Regantes de Vélez de Benaudalla se manifestó ayer en la Presa de Rules con el objetivo de defender el ... río Guadalfeo y apoyar a los agricultores de la zona. El sistema de riego de Vélez, basado en acequias que vienen de la época andalusí, es un modelo «muy respetuoso» con la naturaleza. «Solo se usa el agua cuando hace falta y, en gran parte, vuelve después al río. Gracias a ello se recargan los acuíferos, se protegen los suelos agrícolas y se mantiene un ecosistema muy valioso, tanto a nivel ambiental como cultural e histórico», declaró el alcalde Paco Gutiérrez.

