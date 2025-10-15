Mancomunidad refuerza la proyección internacional de la Costa Tropical y su turismo azul en el CITCA El evento se celebra entre Motril y Granada y sitúa a la comarca como uno de los escenarios principales del turismo náutico y de cruceros del sur de Europa

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, Rafael Caballero Jiménez, ha celebrado este miércoles, en la oficina de Turismo del Palacete de La Najarra de Almuñécar, la recepción de bienvenida a los participantes en el Congreso Internacional de Turismo Náutico y de Cruceros de Andalucía (CITCA 2025), un evento que se celebra del 15 al 17 de octubre entre Motril y Granada y que sitúa a la comarca como uno de los principales escenarios del turismo náutico y de cruceros del sur de Europa.

En el acto, Caballero ha estado acompañado por Gerardo Landaluce, presidente de Suncruise Andalucía y de la Autoridad Portuaria de Algeciras, José García Fuentes, presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, y la edil de Turismo del Ayuntamiento de Almuñécar, Beatriz González, entre otras personalidades que participan en la edición 2025 de esta relevante cita.

En el marco de esta primera jornada, la Mancomunidad ha organizado un fam trip en el que setenta representantes de empresas, autoridades portuarias y agentes especializados conocerán de primera mano los principales recursos turísticos, patrimoniales y culturales de la Costa Tropical, con visitas guiadas a la localidad sexitana y Motril.

Asimismo, la entidad comarcal participa en el workshop que tendrá lugar en el Centro de Desarrollo Turístico motrileño a las 16:00 horas, donde se reunirán 120 asistentes, convirtiéndose en un espacio de encuentro y generación de sinergias entre operadores, instituciones y destinos, con el objetivo de impulsar nuevas oportunidades de negocio vinculadas al turismo azul.

Según ha explicado el presidente comarcal, «desde la Mancomunidad mostramos nuestro firme apoyo a este tipo de iniciativas que refuerzan la imagen de la Costa Tropical como destino de referencia en el turismo náutico y de cruceros, un sector en claro crecimiento y con un gran potencial para el desarrollo económico de nuestra comarca», destacando la colaboración con las distintas entidades implicadas en la organización, como son los ayuntamientos de Motril y Granada, Suncruise Andalucía y, especialmente, la Autoridad Portuaria motrileña.

Así, bajo el lema «Donde el Mar se funde con la Innovación», el congreso reúne a más de cincuenta expertos internacionales y se desarrollará hasta el miércoles con un amplio programa de ponencias, paneles y diálogos centrados en la sostenibilidad, la innovación tecnológica, la transición energética y la transformación de la experiencia turística en el ámbito náutico y de cruceros.

De igual modo, el CITCA 2025 incluirá más de veinte sesiones profesionales y diversas actividades de networking, que permitirán estrechar lazos entre destinos, autoridades portuarias y operadores del sector, favoreciendo la creación de nuevas alianzas estratégicas en torno al turismo azul.

Para concluir, Caballero ha asegurado que «desde la Mancomunidad, seguiremos colaborando con todas las instituciones que apuesten por consolidar la Costa Tropical como un destino de calidad, sostenible y con una oferta diversificada que une mar, cultura y patrimonio».