Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Mancomunidad proyecta la Costa Tropical en Londres como destino de referencia del sur de Europa

La institución comarcal participa en la feria World Travel Market con una campaña en medios británicos que destacará la diversidad turística del litoral granadino

Ideal

Jueves, 30 de octubre 2025, 10:20

Comenta

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, Rafael Caballero Jiménez, ha anunciado que la institución comarcal volverá a estar presente en ... la World Travel Market de Londres, una de las ferias turísticas más relevantes del mundo junto con FITUR, con una campaña de promoción destinada al mercado británico que se lanzará oficialmente el próximo 4 de noviembre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El empresario Tomás Olivo, dueño del Nevada Shopping, compra el Serrallo Plaza
  2. 2 Detenido el dueño de un bar de Granada por cobrar hasta 22.000 euros en consumiciones a un anciano
  3. 3 Registrados tres terremotos en un solo día en la provincia de Granada
  4. 4 Los padres de la estudiante de la UGR fallecida se personan en la investigación judicial
  5. 5

    Empieza el derribo del edificio comercial frente a Trauma, donde se construirán 56 viviendas
  6. 6 Las horas críticas en las que se esperan fuertes tormentas en Granada este miércoles
  7. 7 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  8. 8 Un terremoto de magnitud 4,2 y epicentro en el Mar de Alborán se deja sentir en Granada y Almería
  9. 9 Estos son los 19 nuevos bomberos que amplían el cuerpo de Granada
  10. 10 Tomás Olivo, dueño de doce centros comerciales y un icónico edificio en el Centro de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Mancomunidad proyecta la Costa Tropical en Londres como destino de referencia del sur de Europa

Mancomunidad proyecta la Costa Tropical en Londres como destino de referencia del sur de Europa