Mancomunidad proyecta la Costa Tropical en Londres como destino de referencia del sur de Europa
La institución comarcal participa en la feria World Travel Market con una campaña en medios británicos que destacará la diversidad turística del litoral granadino
Ideal
Jueves, 30 de octubre 2025, 10:20
El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, Rafael Caballero Jiménez, ha anunciado que la institución comarcal volverá a estar presente en ... la World Travel Market de Londres, una de las ferias turísticas más relevantes del mundo junto con FITUR, con una campaña de promoción destinada al mercado británico que se lanzará oficialmente el próximo 4 de noviembre.
Según ha explicado Caballero, la acción se enmarca dentro de la estrategia de posicionamiento internacional de la Costa Tropical como destino de referencia en el sur de Europa, combinando la fuerza del sol y playa con una oferta complementaria cada vez más diversificada. «El destino Costa Tropical tiene que estar presente en este tipo de acontecimientos para competir con los lugares que, como nosotros, ofrecen clima, media montaña, turismo deportivo, submarino, cultural y rural, además de una gastronomía singular y única basada en nuestros productos tropicales y del mar Mediterráneo» -ha manifestado.
El presidente ha detallado que la campaña incluye inserciones en medios escritos ingleses durante la feria, que se celebrará 4 al 6 de noviembre, con el objetivo de «reforzar la imagen de nuestro litoral como una de las opciones preferentes para el turista británico que busca calidad, autenticidad y buen clima durante todo el año».
La World Travel Market reúne cada año a más de 5.000 destinos y profesionales del sector turístico internacional, convirtiéndose en un punto de encuentro clave para la promoción, el intercambio de experiencias y la generación de oportunidades de negocio para los distintos territorios participantes.
