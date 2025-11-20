Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Mancomunidad impulsa la instalación de placas fotovoltaicas en el Depósito de Lo Colorao

La actuación, ejecutada por Aguas y Servicios, permitirá generar 58,64 kW de potencia y cubrir gran parte del consumo energético del depósito y la EBAR Lo Colorao

Jueves, 20 de noviembre 2025, 10:16

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, Rafael Caballero, acompañado por el alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, el gerente ... de Aguas y Servicios, Alejandro Jurado, y el equipo técnico de la empresa concesionaria, ha visitado esta mañana el Depósito de Lo Colorao, donde se ha detallado una inversión aproximada de 65.000 euros destinada a la instalación de un sistema de autoconsumo fotovoltaico.

