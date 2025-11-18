La Mancomunidad de la Costa Tropical ultima un folleto turístico con imagen renovada

La Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical ha informado de que se encuentra en las fases finales de edición de su nuevo folleto turístico ... promocional, una herramienta clave para reforzar la difusión de los atractivos de los municipios que integran la comarca.

Según ha explicado el presidente de la entidad comarcal, Rafael Caballero, esta nueva edición «ha supuesto un importante salto de calidad, tanto en el diseño como en los contenidos», destacando que la institución «ha apostado por una imagen más actual, capaz de representar con fidelidad la diversidad y el potencial turístico de nuestro territorio».

La publicación introduce una renovación significativa respecto a versiones anteriores, articulada en tres ejes principales. En primer lugar, incorpora un formato más moderno, práctico y manejable, pensado para facilitar la consulta por parte del visitante y favorecer la planificación de rutas y experiencias. En segundo lugar, incluye exclusivo material fotográfico realizado recientemente, fruto de una inversión destinada a obtener imágenes de alta calidad que muestren la riqueza paisajística, cultural y gastronómica de la Costa Tropical, desde el litoral hasta los enclaves de interior. Por último, ofrece contenidos revisados y ampliados, con información actualizada sobre los principales recursos turísticos, actividades de ocio, oferta hotelera y gastronómica, y un apartado especial dedicado al patrimonio histórico y la singularidad de cada municipio.

Caballero ha subrayado que esta actualización «busca proyectar una imagen más competitiva y contemporánea de la Costa Tropical, alineada con las tendencias del turismo actual y diseñada para atraer tanto al visitante nacional como al internacional».

Está previsto que el nuevo folleto esté disponible para su distribución a principios de 2026, coincidiendo con la presencia de la Mancomunidad en ferias y eventos promocionales de referencia en el sector.