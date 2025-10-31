La Mancomunidad de la Costa Tropical aprueba un presupuesto de 1,15 millones para 2026 con una partida para Rules

La Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical ha aprobado inicialmente, esta mañana en pleno, su Presupuesto General para 2026, que asciende a 1.152. ... 102,88 euros tanto en ingresos como en gastos, según ha informado el presidente de la entidad comarcal, Rafael Caballero.

El documento, elaborado conforme a los informes de Intervención y Secretaría, mantiene las principales líneas de inversión y el equilibrio financiero de la entidad.

Entre las partidas más relevantes, Caballero ha subrayado que los 308.724,12 euros consignados en el capítulo de transferencias de capital se destinan específicamente al pago de la parte correspondiente de la Mancomunidad para la construcción de las canalizaciones de Rules del desglosado 9, que consiste en la ejecución de una red de conducciones que permitirán utilizar las aguas embalsadas en la Presa para llevarlas por gravedad hasta la Estación de Tratamiento de Agua Potable de Palmares, en Molvízar, y a las diferentes comunidades de regantes situadas en las cotas 200, aclarando que «no se trata de una partida de inversión general, sino de una aportación concreta para atender ese compromiso económico».

El presidente ha explicado, además, que «continuamos con la misma línea de inversiones, incorporaremos los remanentes del ejercicio y garantizamos que los municipios sigan recibiendo apoyo económico para sus proyectos», destacando que «este presupuesto refuerza la estabilidad de la Mancomunidad y nuestro compromiso con una gestión eficaz y solidaria».

Asimismo, se mantienen 85.000 euros en subvenciones dirigidas a ayuntamientos, asociaciones y entidades locales, en la misma cuantía que el ejercicio anterior.

El presupuesto, que fija además un límite de gasto no financiero de 2.220.234,28 euros, permanecerá en exposición pública durante 15 días en la sede electrónica de la institución y en el Boletín Oficial de la Provincia, antes de su aprobación definitiva.

Con este nuevo ejercicio económico, la Mancomunidad de la Costa Tropical reafirma su apuesta por la gestión responsable, la cooperación intermunicipal y la continuidad de las obras hidráulicas que garantizan el desarrollo sostenible de la comarca y la calidad de los servicios esenciales que presta.