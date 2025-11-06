Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Mancomunidad y Aguas y Servicios continúan la mejora en la red de abastecimiento de La Rábita

La actuación, con una inversión de 157.000 euros cofinanciados por la Junta de Andalucía, permite mejorar la eficiencia del suministro y renovar las redes en las zonas de Casas Nuevas y Barranco Mochilas.

Ideal

Jueves, 6 de noviembre 2025, 11:10

Comenta

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, Rafael Caballero, y el gerente de Aguas y Servicios, Alejandro Jurado, junto a la ... alcaldesa de Albuñol, María José Sánchez, y otros miembros del equipo de Gobierno y la Corporación municipal, han visitado esta mañana La Rábita, en este municipio costero, para conocer de primera mano los avances del proyecto de digitalización y mejora de la eficiencia hídrica. La actuación supone una inversión total de 157.129,33 euros, de los cuales 100.000 euros proceden de una subvención de la Junta de Andalucía, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y 57.129,33 euros son aportados por Aguas y Servicios a propuesta de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical.

