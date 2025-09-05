Una manada de calderones sorprende a los vecinos de La Herradura Alrededor de veinte ejemplares visitaron la bahía este pasado jueves

Sara Bárcena Hernández Granada Viernes, 5 de septiembre 2025, 12:47 | Actualizado 12:58h.

Una veintena de calderones sorprendió ayer a los vecinos de La Herradura, en el municipio de Almuñécar, en la Costa Tropical de Granada. Estos cetáceos de la familia de los delfines, también conocidos como ballenas piloto, se adentraron en manada en la bahía haciendo gala de su comportamiento altamente social.

Tal y como se puede apreciar en el vídeo compartido por el alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, en la red social Instagram, los calderones visitaron La Herradura en grupo, en familia. «Suelen conformar unidades sociales de entre 10 y 20 ejemplaes. Las manadas están formadas principalmente por las hembras y su descendencia. Los vínculos son muy estrechos», señala la doctora en Biología Marina y experta en cetáceos Cristina Otero Sabio.

Los machos pueden medir más de seis metros y pesar cerca de dos toneladas y media

No obstante, a menudo se relacionan con otros grupos cercanos de esta especia que habita en el Mediterráneo occidental, siendo especialmente frecuente en el mar de Alborán y el Estrecho de Gibraltar. Los machos pueden alcanzar más de seis metros de longitud y un peso aproximado de dos toneladas y media, según esta bióloga, mientras que las hembras rara vez superan los cuatro metros y una tonelada.

Durante el día, como ocurrió este pasado jueves en La Herradura, es habitual ver calderones descansando juntos en la superficie. Cuando se hace de noche, sin embargo, se vuelven más activos y aprovechan para comer, sobre todo, cefalópodos como calamares y pulpos, «aunque también consumen algunos peces en menor proporción».

El calderón está en peligro según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza

Sorprenderse ante este tipo de visitas es normal, pero la población debe ser consciente de que el calderón común del Mediterráneo está catalogado como En Peligro en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.