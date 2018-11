La llegada de marroquíes en patera se multiplica: Muchos son activistas que piden asilo El miércoles llegaron 36 inmigrantes marroquíes al puerto de Motril / EFE Una mayor permisividad de Marruecos y el temor de muchos a ser perseguidos en su país, está detrás del incremento REBECA ALCÁNTARA MOTRIL Jueves, 15 noviembre 2018, 02:00

Un grupo de 36 inmigrantes de origen magrebí fue trasladado ayer por la mañana al puerto de Motril. Todos fueron rescatados de una patera con problemas de navegación porque tenía pinchado uno de los laterales. Desde la madrugada del domingo han llegado a la dársena motrileña alrededor de 180 migrantes, todos marroquíes. En los últimos meses se ha producido un aumento exponencial en la acogida de personas de esta nacionalidad. ¿Por qué están llegando tantos marroquíes a nuestras costas?

Los datos facilitados a IDEAL por el Ministerio del Interior apuntan que este verano (entre junio y septiembre) fueron rescatados de pateras un total de 997 marroquíes, trasladados posteriormente a Motril. En el mismo periodo del año pasado la cifra de irregulares de esta nacionalidad fue de 188. Es decir, se ha quintuplicado el número de personas de Marruecos acogidas. Aún no hay cifras oficiales de octubre ni de lo que llevamos de noviembre, pero la tendencia no ha cambiado. No es algo exclusivo de Motril, se repite en toda la costa andaluza.

Si se echa un poco más atrás la vista en el tiempo y se analizan los números de 2016 se comprueba que la diferencia es aún mayor. En el verano de hace dos años sólo llegaron 24 personas procedentes de Marruecos. Los marroquíes, representan además, más del 21% del total de irregulares que han pasado por nuestra dársena entre junio y septiembre.

Es cierto que la llegada de migrantes rescatados de pateras se ha incrementado en general y no sólo entre personas de esta nacionalidad. Pero también lo es que las circunstancias son distintas, entre otras cosas, por el convenio de retorno inmediato que existe entre España y Marruecos y por el cual los inmigrantes marroquíes regresaban a su país de origen poco después de pisar territorio español cuando eran rescatados. Las razones de las que hablan los expertos para explicar este fenómeno son varias.

La Confederación de Ayuda al Refugiado (CEAR) apunta que en los últimos meses han detectado un repunte importante en las peticiones de asilo realizadas por marroquíes que llegan a las costas andaluzas, incluidos los que son acogidos en Motril. Muchos de ellos, explican desde CEAR, llegan desde la zona del Rif, una región del norte de Marruecos que vivió entre 2016 y 2017 unas revueltas por las que algunos de sus líderes han sido condenados a prisión. Los que llegan a nuestras costas son activistas que piden asilo porque temen ser perseguidos en su país.

El otro colectivo que está solicitando protección internacional es el LGTBI, según precisan desde CEAR. Se trata de personas que en Marruecos están perseguidas por su orientación sexual y por eso huyen.

La concejal de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Granada, Jemi Sánchez, que ha puesto en marcha un innovador plan de acogida en la capital, indica también que muchos de los jóvenes marroquíes a los que ellos han atendido han manifestado ser activistas procedentes de la zona del Rif. Se trata, señala, de chicos muy jóvenes que se marchan de su país porque tienen miedo a ser perseguidos e incluso agredidos físicamente. Llegan huyendo de «situaciones muy complicadas».

Jemi Sánchez precisa que desde que activaron el plan de atención en Granada el pasado mes de septiembre, por primera vez, han atendido a 103 personas, todos ellos marroquíes. Hoy está previsto que lleguen otros veinte. Todos son derivados desde Motril a la capital. De estos 103, hay once que han solicitado protección internacional. La edil de Derechos Sociales, que tiene contacto constante con los migrantes a los que atiende, destaca que muchos de ellos querrían regresar a su país de origen, si allí se respetaran sus derechos y pudieran vivir en libertad. «Piden hospitales, democracia o derechos», afirma, al tiempo que indica que tienen miedo de entrar el prisión. «Echan de menos su hogar. No dejan su país por gusto», indica.

Pero detrás de este incremento de llegadas, no sólo está el asilo, también hay otras razones. Desde CEAR indican que Marruecos utiliza muchas veces la inmigración como medida de presión. Normalmente, la policía del país vecino tiene un control férreo de las pateras de sus nacionales. Sin embargo, señalan que parece que ahora se están relajando. Es una forma de conseguir que España y Europa escuchen sus demandas y las atiendan, según apuntan desde la Confederación de Ayuda al Refugiado.

La tercera punta de este triángulo es el convenio de retorno inmediato que existe entre España y Marruecos y que en los últimos tiempos no se está aplicando con la misma determinación. Es decir, ahora muchos de estos marroquíes que llegan a nuestras costas, aunque no vayan a pedir protección, se quedan en territorio nacional. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) señala que han detectado esta realidad. Incluso han visto casos de migrantes que han llegado en patera por segunda vez a Motril, después de que hubieran sido retornados a su país. Ya en octubre se anunció que Marruecos recibirá 140 millones de euros de fondos europeos para luchar contra la inmigración irregular entre este año y el próximo.

Entre enero y septiembre han llegado a España un total de 33.400 inmigranets irregulares por vía marítima. De estos, había 7.337 que procedían de Marruecos.