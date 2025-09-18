Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Fotografía de archivo de la playa de Cotobro en Almuñécar tras un temporal. IDEAL

El litoral granadino permanece «a la espera» de los demás espigones

El próximo en el horizonte del Gobierno es el de La Rábita, que cuenta con la alternativa técnica más adecuada para realizar el proyecto

MJ Arrebola

MJ Arrebola

Granada

Jueves, 18 de septiembre 2025, 00:39

Después de Playa Granada, el siguiente espigón en la lista del Gobierno será el de La Rábita. Está previsto que tenga 130 metros de longitud ... y se construya como una escollera que se prolongue desde el espigón actual, con el morro asentado a unos cinco metros de profundidad. Según la Subdelegación del Gobierno en Granada, la licitación podría ponerse en marcha antes de que termine el año, una vez definida la alternativa técnica más adecuada y redactado el proyecto constructivo.

