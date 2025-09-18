El litoral granadino permanece «a la espera» de los demás espigones

Después de Playa Granada, el siguiente espigón en la lista del Gobierno será el de La Rábita. Está previsto que tenga 130 metros de longitud ... y se construya como una escollera que se prolongue desde el espigón actual, con el morro asentado a unos cinco metros de profundidad. Según la Subdelegación del Gobierno en Granada, la licitación podría ponerse en marcha antes de que termine el año, una vez definida la alternativa técnica más adecuada y redactado el proyecto constructivo.

En Almuñécar, la situación es más complicada. El alcalde, Juanjo Ruiz Joya, insiste en la necesidad urgente de un espigón en Cotobro, una de las zonas más afectadas por los temporales, pero por ahora este proyecto ni siquiera está incluido en el plan de defensa del litoral.

En Salobreña, el proyecto para la playa de La Charca sigue en fase de supervisión técnica desde octubre del año pasado y no hay novedades sobre su ejecución. Castell de Ferro también se encuentra con la defensa marítima paralizada desde el otoño pasado en la Dirección General de la Costa y el Mar.

El proyecto del espigón en el Castillo de Baños en Polopos sequedó prácticamente en «stand-by» hace un año tras encontrararse praderas de Posidonia oceánica, una especie protegida que obliga a replantear toda la actuación y buscar nuevas alternativas para su ejecución.

Siguiendo el litoral granadino, Albuñol también espera la defensa proyectada para la playa de El Pozuelo sigue en supervisión de proyectos, sin avances tangibles hasta el momento.