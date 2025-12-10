Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La playa de la Caleta de Salobreña. Javier Martín

Licitado el proyecto para la regeneración y creación de la nueva playa de la Caleta de Salobreña

El proyecto busca recuperar parte de los terrenos ocupados actualmente por la antigua Azucarera Nuestra Señora del Rosario

C. L.

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 14:10

Comenta

La Plataforma de Contratación del Sector Público ha publicado el anuncio de la Dirección General de la Costa y el Mar, dependiente del Ministerio para ... la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, por el que se licita el contrato de servicios destinado a la redacción del «Proyecto constructivo y estudio de impacto ambiental para la incorporación y el acondicionamiento como playa de los terrenos de la antigua azucarera Nuestra Señora del Rosario, en La Caleta (término municipal de Salobreña)»

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    De las pedaladas a los puñetazos en la Carretera de la Sierra
  2. 2 Carrefour vuelve a bajar el aceite de oliva de Carbonell para las fiestas navideñas
  3. 3 La lluvia regresa a Granada a partir de este día: cuánto durará y zonas más afectadas
  4. 4

    La Guardia Civil investiga el origen de un disparo en un bar de Guadix
  5. 5 Las obras de una planta solar en Chimeneas descubren una necrópolis ibérica: «Es único en España»
  6. 6

    Los médicos granadinos se suman a la huelga nacional y reclaman una regulación propia
  7. 7

    Mañana abre el plazo para solicitar uno de los 5.000 forfaits al 50% para granadinos
  8. 8 Muere Robe Iniesta, líder de Extremoduro
  9. 9 Dos trifulcas en 24 horas en la calle Varela exasperan de nuevo a los vecinos del Realejo
  10. 10

    Visto bueno del Ayuntamiento para el proyecto comercial en la antigua piscina Miami

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Licitado el proyecto para la regeneración y creación de la nueva playa de la Caleta de Salobreña

Licitado el proyecto para la regeneración y creación de la nueva playa de la Caleta de Salobreña