Licitado el proyecto para la regeneración y creación de la nueva playa de la Caleta de Salobreña

La Plataforma de Contratación del Sector Público ha publicado el anuncio de la Dirección General de la Costa y el Mar, dependiente del Ministerio para ... la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, por el que se licita el contrato de servicios destinado a la redacción del «Proyecto constructivo y estudio de impacto ambiental para la incorporación y el acondicionamiento como playa de los terrenos de la antigua azucarera Nuestra Señora del Rosario, en La Caleta (término municipal de Salobreña)»

El proyecto busca recuperar para el Dominio Público Marítimo-Terrestre parte de los terrenos ocupados actualmente por aquellas de las antiguas instalaciones no catalogadas como bien de interés cultural de la antigua Azucarera Nuestra Señora del Rosario de la Caleta de Salobreña.

Para ello se prevé la demolición de la actual escollera que protege dichas instalaciones, la construcción de un nuevo muro de retranqueado hasta 30 metros sobre el frente litoral actual y la ejecución de un paseo interior a dicha escollera que facilite el tránsito y la conectividad entre el núcleo de la Caleta de Salobreña y la playa de la Guardia.

La actuación contempla la regeneración y recarga de arena para lograr recuperar cerca de 8.000 metros cuadrados de playa actualmente inexistentes en el extremo a poniente del propio núcleo de la Caleta, junto con la ejecución de un pequeño dique exento, que garantizará la continuidad de todo el frente litoral desde la propia Caleta hasta la desembocadura del Guadalfeo.

En paralelo a la redacción del proyecto constructivo, se realizará el estudio de impacto ambiental que tendrá en cuenta todas las posibles afecciones de esta actuación, así como las medidas mitigadoras y compensatorias a llevar a cabo en su caso.

El plazo para presentar las ofertas por parte de los licitadores acaba el 23 de diciembre. El plazo de ejecución del contrato es de 12 meses y el presupuesto base de licitación, IVA incluido, asciende a 139.299,7 euros.