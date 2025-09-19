Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Fotografía de archivo de la playa de la Charca cerrada. Ramón L. Pérez

La Junta vuelve a cerrar la playa de La Charca de Salobreña por contaminación en el agua

La Delegación de Salud recomienda evitar el baño tras detectar en los análisis niveles elevados de Escherichia coli

MJ Arrebola

Granada

Viernes, 19 de septiembre 2025, 15:57

Salobreña se vuelve a enfrentar al cierre temporal de la playa de La Charca. La Delegación Territorial de Salud y Consumo en Granada ha decretado la prohibición de bañarse en esta parte de la playa y ha recomendado la abstención en el resto del litoral afectado, tras detectarse en los análisis elevados niveles de Escherichia coli.

La restricción afecta a un tramo comprendido entre el límite oeste de la playa y la zona de El Molino, con una extensión aproximada de 100 a 250 metros. El muestreo realizado el pasado 15 de septiembre arrojó valores muy superiores a los permitidos en dos de los tres puntos de control: 4.600 UFC/100 ml en El Molino y 590 UFC/100 ml en el punto de Protección Civil, lo que la normativa califica como agua de calidad insuficiente para el baño.

La resolución, firmada el 17 de septiembre, obliga al Ayuntamiento a señalizar las zonas afectadas, informar a los usuarios y adoptar medidas correctoras hasta que los niveles microbiológicos vuelvan a situarse dentro de los márgenes de seguridad. Además, se prevé un nuevo análisis de control el 18 de septiembre.

No es la primera vez que Salobreña sufre un cierre de playa este verano. En pleno mes de agosto, cuando la playa estaba llena de turistas y bañistas, ya se decretó la prohibición por detectarse niveles altos de bacterias de enterococos intestinales, lo que generó gran malestar entre vecinos, hosteleros y visitantes.

