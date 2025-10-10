Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Junta recibe seis ofertas para rehabilitar un edificio de 76 viviendas públicas en alquiler en Motril

La obra, licitada por 1,4 millones y cofinanciada por la Junta y fondos Feder, abarca intervenciones en fachadas, cubiertas e instalaciones

Ideal

Viernes, 10 de octubre 2025, 11:08

La Junta de Andalucía ha recibido seis ofertas de empresas interesadas en acometer las obras de rehabilitación de un edificio de 76 viviendas públicas en Motril. La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), licitó el pasado mes de julio esta actuación por 1.408.250 euros y con un plazo de 10 meses para ejecutar los trabajos.

Esta intervención se llevará a cabo en un inmueble de 76 viviendas públicas en alquiler titularidad de la Junta de Andalucía. Dicho edificio se compone de diez bloques adosados situados en la plaza Venus y la calle Urano. Es una Operación de Importancia Estratégica cofinanciada por AVRA y el Programa Feder Andalucía 2021-2027.

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha hecho hincapié en los beneficios que reportará este proyecto para las 76 familias que residen en este edificio, afectado por el deterioro del paso de los años. «Desde el Gobierno andaluz seguimos trabajando para extender estas mejoras al mayor número posible de viviendas del parque público andaluz».

Díaz ha subrayado que «la finalidad de esta rehabilitación integral es mejorar la sostenibilidad, la accesibilidad y el confort de este grupo de viviendas, reportando a su vez un mejor comportamiento energético al inmueble, para el bienestar y calidad de vida de sus vecinos».

La actuación consiste en diversas intervenciones en los elementos constructivos de las fachadas y las cubiertas. Asimismo, la obra incluye la reparación de las instalaciones deterioradas, tanto de las viviendas como de los espacios comunitarios, así como la sustitución de la carpintería exterior de las viviendas y de las zonas comunes.

Los trabajos se completarán con la reparación de revestimientos desprendidos, grietas y fisuras, además de otras reparaciones de forjados de los lavaderos, juntas de dilatación, sumideros y canales de la cubierta.

También está programado la pintura general de la fachada y otras mejoras de las zonas comunes como iluminación, sistema de señalización y alumbrado de emergencia, reposición de buzones, instalación contra-incendicios, porteros electrónicos y adecuación del cuarto de contadores de electricidad y fontanería.

El proyecto de la intervención contempla además la sustitución o reparación de la red horizontal de saneamiento y la colocación de arquetas de registro y colectores, así como de la red vertical de saneamiento en los interiores de las viviendas, para baños y cocinas.

