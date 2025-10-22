La Junta patrocina la segunda edición de la Jornada sobre Turismo Accesible e Inclusivo 'Costa Tropical' Tendrán lugar el próximo 30 de octubre en El Aljibe de Torrenueva Costa

Ideal Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:05

La Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, a través de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, patrocina la II Jornada sobre Turismo Accesible e Inclusivo organizada con la colaboración de Accesitravel, una agencia de viajes de Granada, especializada en turismo para todas las personas.

El objetivo general de esta jornada es seguir sensibilizando al sector turístico de la provincia de la importancia de implantar un Turismo Accesible en la planificación y posicionamiento de nuestros destinos como eje transversal de la sostenibilidad y la responsabilidad de la gestión turística, en el marco del Plan Meta 2027. Por parte de la Consejería en materia de Turismo, «se darán a conocer las herramientas elaboradas en materia de Accesibilidad, como la «Guía práctica de Accesibilidad dirigida al sector turístico» o la «Guía de Buenas Prácticas de Accesibilidad en el Turismo», según afirmó el delegado territorial de la consejería, David Rodríguez, durante la presentación de la jornada, en la que también estuvieron presentes el alcalde de Torrenueva Costa, Plácido José Lara, y la directora de Accesitravel, Carmen Ángel Úbeda.

Con carácter complementario, se pretende crear un mapa de actuaciones que permita hacer un diagnóstico de la situación actual del Turismo Accesible en el destino turístico «Costa Tropical de Granada», y proponer una estrategia de coordinación para conseguir la consolidación del mismo, como inclusivo, accesible y socialmente responsable, garantizando la igualdad de todas las personas a disfrutar del ocio, la cultura y actividades turísticas.

Para ello, se ha ampliado la información sobre las condiciones de accesibilidad de los recursos turísticos de la Costa Tropical, incrementando la base de datos útil para la creación de experiencias turísticas accesibles y definir unas líneas de actuaciones concretas a desarrollar que incluyan todas aquellas iniciativas que permitan a la Costa Tropical y a su sector turístico consolidarse como destino 'Accesible e Inclusivo', a través de sus empresas, agencias de viajes, hoteles, alojamientos turísticos, actividades turísticas, etc.

En esta ocasión se ha elegido Torrenueva Costa para la celebración de esta jornada «por ser un destino emergente con muchas posibilidades y proyectos por hacer», según Rodríguez, quien además aseguró que «con este evento conseguimos alcanzar otros objetivos específicos: como dar visibilidad a distintas capacidades, mejorar el índice de satisfacción del turista y contribuir a la desestacionalización y a la excelencia turística, consolidando el papel del turismo como un vehículo de desarrollo sostenible y de creación de empleo estable, cualificado y de calidad para la economía andaluza».

El alcalde de Torrenueva Costa, Plácido José Lara, estas jornadas «suponen un paso más en nuestro compromiso por hacer de nuestro entorno un lugar abierto, preparado y acogedor para todas las personas, independientemente de sus capacidades. Desde el Ayuntamiento llevamos muchos años trabajando en la accesibilidad y un ejemplo de esto es la playa de Torre Nueva llevamos, desde el 1999, realizando baños asistidos a personas con movilidad reducida y, gracias a ello, hoy puedo decir que tenemos la mejor playa de la costa tropical para personas con movilidad reducida».

Por su parte, la gerente de la Agencia ACCESITRAVEL, aseguró que el objetivo general es «crear un mapa de actuaciones que nos permita hacer un diagnóstico de la situación actual del turismo accesible en el destino Costa Tropical y proponer una estrategia de coordinación para conseguir la consolidación del mismo como inclusivo, accesible y socialmente responsable, garantizando la igualdad de todas las personas a disfrutar del ocio, la cultura y las actividades turísticas».

Esta nueva jornada supone un nuevo reto para impulsar la Gobernanza participativa a través de la coordinación institucional y de la colaboración público – privada, para potenciar el Turismo Accesible como un segmento estratégico de negocio, «que nos permita situarnos como un Destino de Calidad sin dejar de lado la sostenibilidad, ya que podemos ofrecer un destino que combine accesibilidad, sostenibilidad y dinamización local», manifestó el delegado de Turismo, Cultura y Deporte.