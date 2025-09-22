La Junta destinará 250 millones de euros en ayudas a cooperativas hortofrutícolas

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, realizó este lunes una visita a la cooperativa ... La Palma en Carchuna. Durante el recorrido, el consejero pudo conocer de primera mano las instalaciones, los procesos de innovación, digitalización y sostenibilidad que caracterizan a la cooperativa.

Fernández-Pacheco anunció las ayudas de la Junta de Andalucía a través de la Organización de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH), que ascienden a 250 millones de euros para el sector hortofrutícola andaluz, de los cuales 4,5 millones de euros se destinarán específicamente a La Palma, y se espera que se paguen a lo largo de octubre. Estas ayudas permitirán modernizar instalaciones, mejorar la competitividad, optimizar el trabajo del agricultor y garantizar la sostenibilidad del modelo cooperativo.

Pedro Ruiz, presidente de La Palma, destacó la importancia de la visita: «Siempre es una satisfacción cuando la administración pública muestra interés por el sector agrícola. La Palma lleva más de cinco décadas apostando por la innovación, la diferenciación de productos, la sostenibilidad y la digitalización, y hoy queremos mostrar todo eso».

Ruiz subrayó también la relevancia del relevo generacional y la incorporación de jóvenes al sector: «Tenemos 1.300 trabajadores, con mucho talento andaluz, y apostamos por formar a nuevas generaciones, incluso mediante un centro de transferencia de conocimiento para que el saber de quienes llevan años en la cooperativa se transmita a los que vienen detrás».

El consejero resaltó la labor de la cooperativa: «La Palma es un auténtico referente para el sector hortofrutícola en Andalucía, España y Europa. Sus datos hablan por sí solos: en la última campaña exportaron más de 150 millones de euros en frutas y hortalizas, principalmente al mercado europeo. Este éxito no es casualidad, sino fruto de un modelo cooperativista que combina rentabilidad, innovación, sostenibilidad y cuidado por el entorno».

También se refirió a la preocupación por la falta de mano de obra en el sector: «La Junta de Andalucía comparte esta preocupación y contribuye a la incorporación de jóvenes al campo mediante programas que movilizarán más de 160 millones de euros para iniciar a unos 2.500 jóvenes en la agricultura. La contratación en origen es competencia del Ministerio de Trabajo, pero trabajamos para que el sector siga siendo pujante y atractivo».

«Estamos orgullosos de nuestro modelo cooperativo andaluz, de nuestro capital humano y de producir alimentos sostenibles y de calidad para más de 450 millones de consumidores europeos. Que Ramón lo conozca de primera mano es un reconocimiento al trabajo de toda nuestra gente», concluyó el presidente de la cooperativa.