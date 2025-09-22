Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El consejero de Agricultura en la cooperativa La Palma. MJAT

La Junta destinará 250 millones de euros en ayudas a cooperativas hortofrutícolas

El consejero Ramón Fernández-Pacheco visita la cooperativa La Palma para conocer su modelo sostenible y orientado al relevo generacional

MJ Arrebola

MJ Arrebola

Granada

Lunes, 22 de septiembre 2025, 14:23

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, realizó este lunes una visita a la cooperativa ... La Palma en Carchuna. Durante el recorrido, el consejero pudo conocer de primera mano las instalaciones, los procesos de innovación, digitalización y sostenibilidad que caracterizan a la cooperativa.

