La Judea vuelve esta noche con la oración de Jesús en el Huerto

La plaza de las Mercederias ha vuelto a llenarse de gente esta noche para ver el segundo acto de la Judea, el de la oración de Jesús en el Huerto, que se representaba por primera vez desde que en 2016 se recuperó esta antigua tradición motrileña que llevaba más de ochenta años aparcada.

La representación no estuvo libre de polémica. El horario inicial elegido por los organizadores no convencía al Ayuntamiento que aseguraba que les era imposible garantizar la seguridad. Pidió el consistorio un retraso, que a la asociación Aguaviva, que se encarga del acto, no le convencía. Sin embargo, finalmente accedió.

Polémicas al margen. Los motrileños y visitantes han podido disfrutar por fin de este segundo acto en el que la música ha tenido un protagonismo indiscutible. La asociación se prepara ya para ponerse en marcha con la Judea del año que viene.