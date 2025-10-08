'Jazz en Otoño' celebra su 6ª edición en Almuñécar como extensión especial del Jazz en la Costa

Ideal Miércoles, 8 de octubre 2025, 10:10 Comenta Compartir

Este octubre, el ciclo Jazz en Otoño, organizado por el Ayuntamiento de Almuñécar con la colaboración de la Diputación de Granada, celebra su sexta edición y extiende la magia del festival Jazz en la Costa a la temporada otoñal. Concretamente a los días 9, 10, y 11 de octubre. «Una excelente oportunidad para disfrutar de una programación que celebra la conexión entre el jazz y el cine, y de la esencia de una ciudad llena de historia, cultura y tradición como Almuñécar», ha manifestado el edil de Cultura, Alberto Manuel García Gilabert.

El ciclo comenzará mañana, 9 de octubre, a las 20:00 horas en el Auditorio Martín Recuerda, con entrada gratuita, con el estreno de la película Köln 75, dirigida por Ido Fluk, en colaboración con el Festival de Jóvenes Realizadores de Granada y el Cine Club Sexi Firmum. El filme revive la organización del famoso concierto de jazz en la Ópera de Colonia, con el pianista estadounidense Keith Jarrett. La grabación de aquella velada, publicada por la discográfica alemana ECM bajo el título The Köln Concert, se convirtió en el disco de piano solo más vendido de la historia del jazz. La película no es solo la historia de un músico en estado de gracia, sino también la de una joven visionaria que, con entusiasmo y obstinación, hizo posible un hito. Como decimos, será el jueves 9

El viernes, 10 de octubre a las 20,00h, llega al mismo auditorio Michael Mayo para presentar un repertorio vibrante, cargado de emoción, virtuosismo y cercanía con el público. Un concierto para descubrir a un artista que encarna el presente y el futuro de la voz en el jazz.

Consolidado como una de las voces más singulares del jazz contemporáneo, el primer trabajo discográfico de Mayo, BONES (2021), fue recibido con entusiasmo por la crítica, posicionándolo como una de las voces emergentes más prometedoras en la escena internacional. Mayo no solo canta: utiliza su voz como un verdadero instrumento, con una sorprendente capacidad para entrelazar improvisación vocal, armonías contemporáneas y grooves influenciados por el jazz, el soul y el R&B. Ha compartido escenario con figuras como Esperanza Spalding, Christian McBride y Gretchen Parlato, entre otros, dejando siempre su sello personal.

El festival se cierra el sábado 11 a las 20:00 horas, con un enfoque didáctico y cercano. Arturo Cid, Carmen Alcolea y su grupo proponen un recorrido musical por esta antigua y fructífera relación, a través de melodías concebidas en clave de jazz desde su origen y, sobre todo, de canciones que nacieron para la gran pantalla y acabaron convirtiéndose en los célebres estándares del género. El anecdotario, las historias y las épocas que entretejen música y cine -junto con las figuras que los hicieron posibles- serán el hilo conductor de este repertorio, elaborado por encargo del Festival Internacional de Jazz en la Costa y que se estrena en nuestro país como parte del ciclo Jazz en Otoño de Almuñécar.

El concejal de Cultura invita a vecinos y visitantes «a disfrutar del Jazz, de la Cultura y de los buenos momentos musicales que nos ofrece este festival durante el fin de semana en Almuñécar».

