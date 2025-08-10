Los invernaderos dan paso a una senda peatonal en El Pozuelo de Albuñol

La línea de costa de El Pozuelo en Albuñol vive una auténtica revolución en su paisaje que ha sorprendido tanto a los vecinos como a ... visitantes que llegan a pasar sus vacaciones a la Costa. Lo que hace apenas unos años era una plaga de invernaderos a pie de playa, se ha convertido en una zona de esparcimiento, deporte y naturaleza abierta a todos. La transformación de esta zona comenzó hace cuatro años, después de que la dirección general de Costas desalojara los invernaderos que, durante décadas, fueron el pan de muchas familias que se dedicaban a la agricultura en aquella época.

Pero todo cambió cuando el Ayuntamiento de Albuñol decidió ponerse manos a la obra para recuperar la zona. Desde entonces, el Consistorio ha desarrollado un plan de regeneración del litoral que ha ido sumando pasos hacia la sostenibilidad, el ocio activo y el desarrollo turístico.

La alcaldesa de Albuñol, María José Sánchez, explica la actuación. «Comenzamos con la instalación de la pasarela y la plantación de vegetación. Ahora ya estamos trabajando en la iluminación, zonas de pícnic, áreas de juegos y equipamientos deportivos». Todo ello con el objetivo de recuperar un espacio natural para que todos los puedan disfrutar.

«Se han retirado los muros de un barranco, se ha nivelado el terreno y ahora se puede disfrutar de una playa uniforme, dotada de servicios y con un perfil completamente abierto al mar», añade. La actuación ha sido posible gracias a una inversión municipal que ronda los 200.000 euros, además de las aportaciones de la dirección general de Costas. Según informa Sánchez, el Consistorio ha asumido íntegramente los gastos de equipamiento, vegetación, iluminación, mobiliario urbano y zonas deportivas.

Actualmente se están finalizando los trabajos en el tramo que conecta El Pozuelo con el límite de la provincia, en palabras de la alcaldesa, «una intervención compleja que ha requerido la retirada de estructuras agrícolas y la apertura de nuevos caminos». Una vez despejada la zona por Costas, el Ayuntamiento actuará para equiparla, igual que el resto del recorrido.

«No estamos eliminando los invernaderos, estamos dejando la servidumbre de tránsito libre», matiza Sánchez ante algunas críticas que le han llegado por parte del sector agrícola. «De esta forma, ganamos playa y espacio para todos, sin olvidar el legado agrícola que ha definido nuestra historia como localidad».

Oporturnidades

Según el Ayuntamiento, hasta ahora, la falta de visibilidad al anochecer generaba inseguridad en los viandantes que recorrían esta zona del litoral, algo que se ha solventado con la reciente instalación de luminarias en todo el nuevo tramo. Además de la senda verde, se han instalado zonas de pícnic, bancos, pistas deportivas y un campo de fútbol playa, todo ello con la idea de que los espacios se puedan usar durante todo el año. Según Sánchez, las dos pistas de vóley playa que se están construyendo de forma permanente consolidan la oferta deportiva de la zona. «Queremos que nuestro litoral sea ideal para que la gente practique deporte durante todo el año, tenemos un clima privilegiado», señala.

Pero todavía queda un paso más. «Nos falta que alguien se anime y ponga un chiringuito, o algún negocio de hostelería», lanza la alcaldesa como llamamiento. La apuesta municipal por recuperar esta zona no solo busca el bienestar de los vecinos y visitantes, sino también crear nuevas oportunidades económicas ligadas al turismo y a la sostenibilidad.

El antes y después de la playa de El Pozuelo es evidente. Lo que antes era una escombrera agrícola junto al mar, se ha convertido con trabajo un espacio verde y limpio que muchas familias disfrutan a diario. «La gente lo está acogiendo con entusiasmo. Se hace mucho deporte, la gente pasea, se relaja… Es un lugar muy tranquilo».