Senda peatonal en la playa de El Pozuelo de Albuñol con nuevas pasarelas. M. J. A.

Los invernaderos dan paso a una senda peatonal en El Pozuelo de Albuñol

Tras décadas ocupada por estructuras agrícolas, el litoral se renueva con espacios de ocio, deporte y turismo sostenible

Domingo, 10 de agosto 2025, 23:53

La línea de costa de El Pozuelo en Albuñol vive una auténtica revolución en su paisaje que ha sorprendido tanto a los vecinos como a ... visitantes que llegan a pasar sus vacaciones a la Costa. Lo que hace apenas unos años era una plaga de invernaderos a pie de playa, se ha convertido en una zona de esparcimiento, deporte y naturaleza abierta a todos. La transformación de esta zona comenzó hace cuatro años, después de que la dirección general de Costas desalojara los invernaderos que, durante décadas, fueron el pan de muchas familias que se dedicaban a la agricultura en aquella época.

