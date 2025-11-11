Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Infancia en la agenda política local: Almuñécar y La Herradura se visten de azul

A lo largo del curso se desarrolla un extenso programa que añade actividades especiales con motivo del 20N, incluyendo un Pleno Infantil el 26 de noviembre, donde los niños y niñas tendrán la palabra para debatir los asuntos que les preocupan

Martes, 11 de noviembre 2025, 10:06

Comenta

La Infancia destaca en la agenda política del Ayuntamiento de Almuñécar con una variada propuesta de actividades y acciones de sensibilización, información, compromiso social, coordinación, ... trabajo en red y participación infantil. Por ello y para garantizar los derechos de la infancia en el ámbito municipal, el consistorio sexitano celebra el Día Internacional de los Derechos del Niño con un amplio programa de actividades.

