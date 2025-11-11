La Infancia en la agenda política local: Almuñécar y La Herradura se visten de azul

La Infancia destaca en la agenda política del Ayuntamiento de Almuñécar con una variada propuesta de actividades y acciones de sensibilización, información, compromiso social, coordinación, ... trabajo en red y participación infantil. Por ello y para garantizar los derechos de la infancia en el ámbito municipal, el consistorio sexitano celebra el Día Internacional de los Derechos del Niño con un amplio programa de actividades.

María del Carmen Reinoso Herrero, concejal de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, destaca que «desde el ayuntamiento de Almuñécar seguimos trabajando y desarrollando buenas prácticas para dar valor a nuestra infancia, velando no sólo por su bienestar, sino también contribuyendo a su formación como ciudadanos activos y globales, promoviendo su participación, fortaleciendo espacios y estructuras donde nuestros niños, niñas y adolescentes puedan participar activamente. Para ello es necesario promover el trabajo en red con agentes e instituciones en el ámbito local y conocer la situación de la Infancia en nuestro municipio como punto de partida para diseñar el Plan Local de Infancia y Adolescencia, que forma parte de nuestra hoja de ruta».

En este sentido, desde las distintas áreas municipales se han planificado diversas y variadas actividades en torno al 20N, que se suman a otras que se desarrollarán a lo largo del curso escolar, «entre las que se contempla la celebración de un Pleno Infantil o la participación de nuestros representantes infantiles en el III Encuentro Provincial de Consejos Locales de Infancia y Adolescencia»- añade Reinoso.

PROGRAMA DE ACTUACIONES 20N 2025 - ALMUÑÉCAR-LA HERRADURA SE VISTE DE AZUL:

• Encendido en color azul de edificios emblemáticos desde el viernes 14 al viernes 21 de noviembre. Los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) de Almuñécar y La Herradura se visten de azul

• Moción/Declaración Institucional y Adhesión Ayto. de Almuñécar al Manifiesto UNICEF- Ciudades Amigas de la Infancia

• Participación Ayto. Almuñécar en el Foro Técnico provincial de Infancia de Granada.

• Programa educativo celebración Día Universal de la Infancia/Derechos y responsabilidades en centros educativos curso escolar 2025-26.

• Taller de Cuentacuentos Infantil «Creciendo en Igualdad y la No Violencia» (curso escolar 2025-26, de enero a mayo).

• Taller crecer en Derechos: #enciendete por los derechos de la Infancia- noviembre, #ParticipaciónInfantil- mediadores juveniles/ órganos de Participación Infantil (curso escolar 2025-26)

• Grupo de trabajo Áreas municipales- Mesa de Coordinación interna local sobre Infancia. 6 y 28 noviembre

• Mesa de Coordinación externa local sobre Infancia (octubre-noviembre)

• Grupos de trabajo CLIA

• Escuela de Familias «FAMILIAS EN POSITIVO»

• Cine Solidario «El viaje de Arlo». 13, 17 y 19 de noviembre

• Marcha Escolar, Manifestación de los Derechos de la Infancia, Pleno Infantil. 26 de noviembre

• Participación III Encuentro Provincial CLIA´S. 29 y 30 de noviembre