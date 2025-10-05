Un incendio en Rubite moviliza al Infoca por tierra y aire El fuego afecta al paraje conocido como Rambla del Agua.

C. B. Domingo, 5 de octubre 2025, 12:53 Comenta Compartir

El Infoca combate un incendio declarado el municipio granadino de Rubite a las 12.15 horas de este domingo. El fuego afecta al paraje conocido como Rambla del Agua.

En estos momentos se encuentra trabajando en la zona un grupo de bomberos forestales, un técnico de operaciones y dos agentes medioambientales. Por aire les presta auxilio un helicóptero semipesado.