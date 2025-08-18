Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Incendio en el entorno del barrio de San Antonio de Motril MJ Arrebola

Un incendio en un descampado alerta a los vecinos del barrio de San Antonio de Motril

En la zona hay algunas casetas de labranza pero no hay constancia de animales afectados ni personas heridas

Camilo Álvarez
MJ Arrebola

Camilo Álvarez y MJ Arrebola

Granada

Lunes, 18 de agosto 2025, 17:53

Una gran columna de humo pasadas las tres y media de la tarde ha alertado a los vecinos del barrio de San Antonio de Motril. ... Un incendio se ha declarado en un descampado en una zona conocida como el Cerro del Toro, en el entorno de la calle San Nicolás.

