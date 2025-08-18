Un incendio en un descampado alerta a los vecinos del barrio de San Antonio de Motril
En la zona hay algunas casetas de labranza pero no hay constancia de animales afectados ni personas heridas
Granada
Lunes, 18 de agosto 2025, 17:53
Una gran columna de humo pasadas las tres y media de la tarde ha alertado a los vecinos del barrio de San Antonio de Motril. ... Un incendio se ha declarado en un descampado en una zona conocida como el Cerro del Toro, en el entorno de la calle San Nicolás.
Bomberos de Motril se han desplazado hasta allí con el apoyo de la Policía Local. La gran columna de humo ha hecho que sean más de veinte las llamadas recibidas por el servicio coordinador de emergencias 112. En la zona hay algunas chabolas dedicadas a guardar aperos de labranza y animales, pero no hay constancia de que el fuego les haya afectado ni de que haya heridos por este incendio.
Los vecinos han confirmado a este periódico que han tenido tiempo de sacar a los animales de la zona afectada sin que sufrienran daño alguno. A pesar de lo aparatoso del incendio, ha podido ser controlado sin problema por Bomberos de Motril.
Se trata de una zona con un terreno abrupto con muchos rastrojos y maleza que ha complicado las tareas de extinción del incendio.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.