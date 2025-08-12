Un incendio agrícola en Almuñécar moviliza al Infoca
Tres grupos de bomberos forestales, dos camiones y un helicóptero se han desplazado a la pedanía de El Rescate
P.M.
Martes, 12 de agosto 2025, 21:55
Un incendio agrícola en Almuñécar ha movilizado este martes al Infoca. En concreto, las llamas se han originado en una plantación ubicada en la pedanía ... de El Rescate, en la Costa Tropical.
El incendio, activo durante la tarde del martes, ha obligado a movilizar tres grupos de bomberos forestales, dos camiones y un helicóptero. No ha viviendas cercanas y la extensión del fuego no es preocupante, como se puede ver en las propias imágenes difundidas por el Infoca.
