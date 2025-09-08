Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los vecinos limpian los enseres que quedan en la iglesia que permanece con las paredes calcinadas M. J. A.

La iglesia de El Pozuelo abre sus puertas a los fieles después del ataque vandálico

El arzobispo de Granada José María Gil Tamayo visitó el templo, mientras los vecinos se esfuerzan en dejarlo apunto para la reconstrucción

MJ Arrebola

MJ Arrebola

Granada

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:02

Tres semanas después del incendio y los destrozos que sufrió la iglesia de Santiago Apóstol de El Pozuelo a manos de un joven de origen ... marroquí, el templo vuelve a abrir sus puertas a sus vecinos.

