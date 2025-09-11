Los hoteles de la Costa al 75% en el mes de septiembre gracias al turismo centroeropeo

La Costa está cada vez más cerca de despedirse de un verano «fantástico» en términos turísticos. Tras un mes de julio irregular y marcado por ... la incertidumbre, agosto ha superado con creces las expectativas del sector hotelero, que ya encara septiembre con optimismo y con la esperanza de prolongar la buena racha durante el otoño e invierno.

Según los datos que maneja la Asociación de Hoteleros de la Costa Tropical, la ocupación media en los establecimientos de la zona alcanzó el 92% en la primera quincena de agosto y llegó hasta el 95% en algunos momentos de la segunda mitad del mes. «No podemos hablar de lleno técnico, pero los números han sido excepcionales», señala el presidente, Jesús Megías.

Los hoteles costeros confirman que el mes de septiembre mantiene un «ritmo positivo de reservas», con una media del 75% en los primeros fines de semana y picos que podrían superar el 90% en determinados establecimientos. «La ocupación está siendo buena, con cifras muy similares a las del año pasado. Si se mantiene la tendencia, cerraremos el mes en niveles altos». recalca.

El grueso de los visitantes en agosto ha sido de origen nacional, con un 80% de ocupación procedente de distintos puntos de España. Sin embargo, el 20% restante corresponde a turistas internacionales, principalmente de Francia, Bélgica, Países Bajos, Alemania y Reino Unido, además de un creciente número de viajeros de los países nórdicos que suelen elegir la Costa Tropical a partir del otoño.

La directora del Hotel Playa Cálida de Almuñécar, Lola Cifuentes, comparte esa percepción: «Agosto lo hemos cerrado con una media del 93% y septiembre se está moviendo también muy bien. Todo apunta a que llegaremos de nuevo al 90% de ocupación». Según explica, el perfil del turista ha cambiado con el cambio de mes: «En verano hemos recibido sobre todo familias con niños, pero ahora se nota la llegada de parejas y personas de más edad, además de grupos organizados».

Filo Rodríguez, directora del Hotel Helios de Almuñécar explica que: «El mes de septiembre está yendo muy bien, con muy buenos datos. En ocupación rozando el lleno, estamos al 95% de media todo el mes». Además, añade que os clientes buscan tranquilidad fuera de la intensidad de agosto. Este mes de septiembre están recibiendo clientes internacionales, nórdicos fidelizados que comienzan ya con su operativa y a finales de mes también con el cliente británico

.Y en Salobreña, Manolo Martín, director del Hotel Salobreña detalla que la ocupación en septiembre alcanza ya el 81,65%, y confía en que la cifra pueda superar el 87%. Además, indica que octubre ya registra más del 60% de ocupación, aunque anticipa que el invierno podría presentar mayor dificultad a partir de la segunda quincena de noviembre.

El perfil de los visitantes en el Hotel Salobreña, septiembre marca un aumento de turistas extranjeros, que ya superan el 25%, con presencia de británicos, franceses y belgas, mientras que el verano se ha caracterizado por una afluencia nacional, con un 95% de ocupación por españoles.

La estancia media ha variado según el origen. Los turistas nacionales optaron por escapadas de entre cuatro y cinco días y los visitantes europeos optaron por más tiempo.

La subida de precios

La fuerte demanda también ha repercutido en los precios. Según la Asociación de Hoteleros, las tarifas en los establecimientos de la Costa Tropical han experimentado este verano un incremento de entre el 3% y el 7% respecto al año anterior. Durante la segunda quincena de agosto, considerada la «semana estrella» de la temporada, los precios alcanzaron su punto álgido: alojarse en una habitación doble de un hotel de cuatro estrellas no bajaba de los 300 euros por noche.

Manolo Martín destacó especialmente el impacto del festival 'Infierno Fest', en junio, que permitió alcanzar precios récord en un fin de semana excepcional. «Vendimos la última suite a 345 euros, algo nunca antes habíamos visto», afirmó con alegría. La alta demanda movilizó a turistas de toda la comarca, desde Motril hasta Almuñécar.

El sector hotelero afronta septiembre «con satisfacción y confianza» en que los buenos datos se prolonguen. «El otoño y el invierno pueden ser también positivos gracias al turismo centroeuropeo, que cada año se interesa más por nuestra Costa, apunta el presidente de la asociación