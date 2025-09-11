Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Fotografía de archivo de turistas en el Hotel Salobreña. Javier Martín

Los hoteles de la Costa al 75% en el mes de septiembre gracias al turismo centroeropeo

Los hosteleros encaran un cierre de verano con optimismo tras un agosto de ocupación récord

MJ Arrebola

MJ Arrebola

Granada

Jueves, 11 de septiembre 2025, 00:35

La Costa está cada vez más cerca de despedirse de un verano «fantástico» en términos turísticos. Tras un mes de julio irregular y marcado por ... la incertidumbre, agosto ha superado con creces las expectativas del sector hotelero, que ya encara septiembre con optimismo y con la esperanza de prolongar la buena racha durante el otoño e invierno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mata a un hombre con arma de fuego y se atrinchera con la mujer del fallecido en Huétor Santillán
  2. 2

    Un grupo de élite de la Guardia Civil llega desde Madrid para mediar en el secuestro
  3. 3

    «¡No hay derecho a lo que han hecho con él!¡Le ha pegado un tiro!»
  4. 4 Aviso del SAS: si te llama este número, cógelo
  5. 5

    El secuestrador chocó su coche contra el de la víctima, lo mató de un tiro y sacó a su mujer a la fuerza
  6. 6

    Una granadina pleitea para ser reconocida como hija legítima con el abogado especializado en casos de famosos
  7. 7

    «Estamos destrozados y solo pensamos en nuestra vecina Lourdes»
  8. 8

    La Guardia Civil abre una investigación por la muerte de un vecino de Moraleda de Zafayona
  9. 9 El pueblo de la provincia de Granada que posee una fuente de vino gratis desde 1967
  10. 10 Tres detenidos por un robo con violencia e intimidación grupal en Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los hoteles de la Costa al 75% en el mes de septiembre gracias al turismo centroeropeo

Los hoteles de la Costa al 75% en el mes de septiembre gracias al turismo centroeropeo