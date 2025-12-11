El Hospital Santa Ana de Motril habilita una sala de fisioterapia en la planta de Traumatología

El Hospital Santa Ana de Motril (Granada), perteneciente al Área de Gestión Sanitaria (AGS) Sur de Granada, ha habilitado una sala de fisioterapia en la ... planta del servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica para atender a pacientes ingresados.

Con esta medida se persigue mejorar su recuperación funcional y agilizar los tiempos de rehabilitación necesarios para superar determinadas lesiones traumatológicas e intervenciones quirúrgicas.

La nueva instalación favorece el tratamiento fisioterapéutico en planta sin necesidad de desplazarse a otras áreas del hospital, a través de una atención más rápida, cómoda y personalizada, según informa la Junta en una nota.

«Esta nueva sala supone un avance significativo en la atención integral del paciente. La movilización es clave para acelerar su recuperación, disminuir posibles complicaciones y mejorar su autonomía funcional antes de recibir el alta médica», ha explicado la coordinadora de terapias del Hospital Santa Ana de Motril, María José Esteban.

Ubicada en la planta del servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica, la sala ha sido adaptada con material específico para la movilización temprana, la reducción del dolor y la mejora de la movilidad.

Se trata de un espacio diáfano con los elementos necesarios para trabajar con el paciente ingresado. Dispone de rampas, espalderas, barras paralelas y escaleras.

También, equipos de electroestimulación y crioterapia para aliviar el dolor y la inflamación a través del frío, entre otros tratamientos.

Esta nueva sala de fisioterapia beneficia a personas que han sido intervenidas quirúrgicamente de forma programada. Durante su estancia en el hospital, el paciente puede comenzar con los primeros ejercicios recomendados para reponer su fuerza y resistencia bajo la supervisión de un equipo de fisioterapeutas especializado en rehabilitación traumatológica.

Estas instalaciones benefician, además, a los familiares y cuidadores del paciente, que aprenden a desarrollar correctamente las técnicas de movilización que deben aplicar en el domicilio.

Por último, el equipo de fisioterapia destaca que con esta nueva medida se refuerza la coordinación entre el personal médico y de enfermería para definir los tratamientos, integrando la rehabilitación en el propio proceso asistencial de la planta y optimizando el trabajo de los fisioterapeutas hospitalarios, que pueden atender a un mayor número de pacientes.

Recibida el alta hospitalaria, deben continuar con las pautas indicadas en su domicilio y asistir a las citas correspondientes para realizar seguimiento de su tratamiento.

«Se trata de un espacio de rehabilitación intermedio entre el tratamiento en la propia habitación y el tratamiento ambulatorio, lo que permite un programa rehabilitador más eficaz y seguro antes del alta hospitalaria», ha destacado Ana Cerezuela, médico de Medicina Física y Rehabilitación.

Desde el pasado mes de octubre, cuando empezó a funcionar la sala de fisioterapia en la planta de Traumatología y Cirugía Ortopédica, se han beneficiado alrededor de 60 pacientes.