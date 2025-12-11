Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Hospital Santa Ana de Motril habilita una sala de fisioterapi Ideal

El Hospital Santa Ana de Motril habilita una sala de fisioterapia en la planta de Traumatología

Con esta medida se persigue mejorar su recuperación funcional y agilizar los tiempos de rehabilitación necesarios para superar determinadas lesiones traumatológicas e intervenciones quirúrgicas

Europa Press

Jueves, 11 de diciembre 2025, 16:45

Comenta

El Hospital Santa Ana de Motril (Granada), perteneciente al Área de Gestión Sanitaria (AGS) Sur de Granada, ha habilitado una sala de fisioterapia en la ... planta del servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica para atender a pacientes ingresados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 En la UCI la clienta de un hotel del Centro de Granada tras electrocutarse en el spa
  2. 2 Cuando Robe Iniesta fue granadino
  3. 3 El SAS vacunará de la gripe en el Nevada y el Granaíta este sábado
  4. 4 El restaurante de Granada en el que Ilia Topuria y Paco León probaron la «esencia granadina»
  5. 5 La Guardia Civil entra en casa de un narco de Granada y encuentra varias armas, marihuana, hachís y MDMA
  6. 6 Descartan la «intencionalidad» en el accidente de una mujer en un spa de Granada
  7. 7

    Investigan varios intentos de robo en casas en Armilla
  8. 8 Puentezuelas será un bulevar dedicado a la música de Granada
  9. 9 Granada tendrá un nuevo hotel en la avenida de la Constitución
  10. 10

    El Granada CF cierra sus cuentas anuales con un déficit de ocho millones

Publicidad

24.0.520974447Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Hospital Santa Ana de Motril habilita una sala de fisioterapia en la planta de Traumatología

El Hospital Santa Ana de Motril habilita una sala de fisioterapia en la planta de Traumatología