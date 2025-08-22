El Hospital de Motril renueva el mobiliario de sus cuatro salas de paritorio e introduce mejoras para facilitar el parto Se han adquirido nuevas camas multifuncionales, se han instalado sillones para acompañantes más confortables y se han reformado los aseos con mamparas y platos de ducha más amplios

El Hospital Santa Ana de Motril ha instalado nuevo mobiliario en las salas de paritorio. Entre las mejoras que se han llevado a cabo recientemente, destaca la renovación de las camas multifuncionales y de los sillones de acompañante. Asimismo, se han adquirido espalderas de gimnasia para facilitar el movimiento de la madre durante la dilatación y el parto y se han mejorado los aseos con mamparas y platos de ducha más amplios.

Las labores de adecuación han corrido a cargo del servicio de Mantenimiento y Obras de propio hospital. Con un presupuesto aproximado de 80.000 euros, se ha modernizado el equipamiento de las cuatro salas de paritorio, que además disponen de TENS (Estimulación Eléctrica Nerviosa Transcutánea) o método de dolor no farmacológico para el alivio de alivio de dolor del parto y nuevas esterillas de yoga para ayudar a la madre en los cambios de posición.

Con el objetivo de mejorar la seguridad del paciente, se ha instalado una puerta de acceso automática a la zona de paritorios y nuevos timbres de contacto directo con el personal sanitario. Además, se han adquirido cuatro cabeceros técnicos y dos carros para la reanimación cardiopulmonar neonatal. Por último, se han ejecutado labores de pintura para crear un ambiente más homogéneo y armonioso, se han instalado nuevos puntos de luz con intensidad regulable y se han renovado los armarios de almacenaje.

Gracias a este proyecto elaborado por el Hospital Santa Ana de Motril, la zona de paritorios se ha modernizado para adaptarse a las necesidades actuales, con salas de mejor distribuidas, mejores servicios y una estética más cuidada. «Hemos logrado aumentar la sensación de espacio, creando un ambiente más cómodo y relajado para las madres y facilitando, al mismo tiempo, el trabajo a los profesionales sanitarios», ha indicado la supervisora en funciones de la unidad de Ginecología y Obstetricia del Hospital Santa Ana de Motril, Juana Pérez.

Priorizar las necesidades de la madre y lograr un ambiente íntimo y respetuoso son clave antes, durante y después del parto. «Estas medidas se enmarcan en el Plan de Humanización de la asistencia perinatal. Este caso, facilitamos el parto natural con pequeños detalles, motivando a la madre a caminar y ayudándole a realizar cambios de posición para favorecer el proceso en un entorno más agradable y confortable», ha concretado al respecto la profesional.

El Hospital Santa Ana de Motril ha atendido 526 partos en lo que llevamos de año. Entre el 1 de enero y el 20 de agosto, se han registrado 532 nacimientos.