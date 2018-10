La historia del hombre que ha conseguido una calle para que Motril desagravie a 'La Juanita' Antonio Bueno, con elretrato de 'La Juanita'', posa con los amigos que hicieron 'The Show' y han logrado que se le dedique una calle a este mítico personaje. / Javier Martín El artista Antonio Bueno es el promotor del homenaje al primer transexual motrileño, Juan Alabarce que murió en 2009, a los 82 años, tras una vida de maltrato social MERCEDES NAVARRETE Domingo, 7 octubre 2018, 02:00

Se llamaba Juan Alabarce Maldonado, nació hombre en el Motril de 1924 y fue un valiente que se empeñó en vivir toda su vida siendo 'La Juanita'. Se sentía mujer, se vestía como una adelantada a su tiempo y jamás se escondió a pesar de que durante muchos años ser diferente en España se pagaba con palizas, burlas y humillaciones.

Un eterno clavel de la vega de Motril prendido al pelo, gorrillo de croché cogido con horquillas para cubrir su melena teñida de rubio, labios y ojos maquillados, uñas rosas, camisetas que dejaban ver el ombligo y, seguramente, unos de los primeros 'shorts' vaqueros de la historia. Así era el estilo propio de 'La Juanita', el primer transexual motrileño, que murió en 2009, a los 85 años, después de toda una vida de maltrato y rechazo social.

Varias generaciones de motrileños se reconocen hoy, no sin vergüenza y pena, en aquellos niños que, inconscientes del daño que hacían, corrían detrás de 'La Juanita' para burlarse de ella o tirarle piedras. Lo de los adultos era peor. Algunos la molieron a palos y a su paso resonaban los insultos de 'maricón'. Pero después de cada paliza, 'La Juanita' volvía a colocarse un clavel y a salir con su dignidad intacta a la calle.

Un personaje que habría sido carne de cañón en cualquier pueblo de la España en blanco y negro y que ahora Motril quiere convertir en un mito y un símbolo de una ciudad donde se respeta la libertad y la diferencia. El empresario y artista Antonio Bueno es el 'culpable' y promotor de este maravilloso movimiento de desagravio a 'La Juanita', que está calado hondo en la ciudad costera granadina. Todo comenzó el pasado mes de junio cuando Antonio movilizó a sus amigos para crear un espectáculo inspirado en 'La Juanita', al que llamó 'The show' y donde se inició la recogida de firmas para pedir la calle.

«Podía haber sido yo»

El guante lo ha recogido el Ayuntamiento que aprobó, con la unanimidad todos los grupos políticos, dedicar la calle Cervantes «a la memoria de Juan Alabarce Maldonado, mítico transexual motrileño que ha dejado una bonita lección de entereza y cariño y una gran historia». Aún no hay fecha para la inauguración de la placa pero Antonio Bueno ya está preparando un cariñoso homenaje póstumo con el visto bueno de los familiares de Juan.

«La Juanita podía haber sido yo si hubiera nacido en su tiempo. Todos los que nos sentimos libres tenemos que agradecerle que se expresara y que mostrara por primera vez que existía gente diferente. Juan abrió el camino y se lo debíamos, teníamos que decirle gracias», explica Antonio Bueno.

Pintora curiosa

La Juanita era pintora de brocha gorda, tan curiosa que no dejaba una gota en el suelo y por eso la llamaban para encalar las casas. De niño, Antonio Bueno recuerda a 'La Juanita' llegando a casa de su madre y pidiéndole alguna barra de labios. «Es un personaje que me producía fascinación por su diferencia, la seguridad que transmitía. Era muy presumida, iba mirándose en los cristales de los escaparates y caminaba con un tumbao y un estilazo que llenaba la calle... Eso era glamour», relata Antonio.

Y precisamente porque nunca pasó desapercibida, durante años en Motril circularon leyendas urbanas sobre 'La Juanita' y su parte oscura, cuando se refugió en el alcohol del rechazo social. «La machacó un pueblo que ella quería. Me admira que jamás se fuera de Motril. Años después, personas como yo nos íbamos de aquí siendo jóvenes porque no sorportábamos la presión social y sin embargo él no se escondió nunca», remarca. Bueno está feliz y emocionado por el logro de la calle pero le queda la pena de que el homenaje no haya llegado en vida de 'La Juanita'. «Ay, con lo que le gustaba que le hicieran fotos», suspira.